Saraperos asegura su primera serie de la temporada tras vencer 10-4 a Charros

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    Saraperos asegura su primera serie de la temporada tras vencer 10-4 a Charros
    Fernando Villegas conectó un jonrón de tres carreras que amplió la ventaja del Sarape en la quinta entrada. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Erich Uelmen cumplió como abridor y la ofensiva explotó con cuadrangulares de Christian Villanueva, Fernando Villegas y Óscar Colás

Saraperos de Saltillo aseguró su primera serie de la temporada al derrotar 10-4 a Charros de Jalisco en el segundo juego celebrado en el Estadio Francisco I. Madero, en una noche en la que la ofensiva del Sarape respondió desde temprano y el abridor Erich Uelmen cumplió con una sólida actuación desde la loma.

El conjunto saltillense mostró una versión agresiva ofensivamente y aprovechó los momentos clave para construir una ventaja amplia que terminó siendo definitiva ante la novena jalisciense.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/saltillo-soccer-vence-a-charales-de-chapala-y-toma-ventaja-en-semifinales-KD20678389

Saraperos tomó el control desde la misma primera entrada. Luego de un ponche a Cole Roederer, Thairo Estrada conectó línea al central y Christian Villanueva hizo estallar el estadio con su sexto cuadrangular de la campaña, un batazo entre los jardines izquierdo y central que puso la pizarra 2-0 a favor de los locales.

$!Saraperos logró asegurar la serie en casa tras imponerse 10-4 a Charros de Jalisco.
Saraperos logró asegurar la serie en casa tras imponerse 10-4 a Charros de Jalisco. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En la segunda baja, la ofensiva volvió a responder. Armando Álvarez abrió el inning y poco después Fernando Villegas conectó triple al jardín derecho. Óscar Campos produjo la tercera carrera con rodado al cuadro para aumentar la ventaja del Sarape.

Charros descontó en la tercera entrada gracias a un sencillo productor de Mateo Gil que llevó al plato a Allen Córdoba, acercando momentáneamente a los visitantes 2-1. Sin embargo, la respuesta de Saltillo fue inmediata.

En el cierre del tercer episodio, Thairo Estrada y Christian Villanueva ligaron imparables antes de que Chris Carter conectara sencillo productor al jardín central, enviando dos carreras al plato para devolverle tranquilidad a los locales y colocar el marcador 4-1.

$!Christian Villanueva abrió el camino ofensivo con su sexto cuadrangular del año ante Charros.
Christian Villanueva abrió el camino ofensivo con su sexto cuadrangular del año ante Charros. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Mientras la ofensiva hacía daño, Erich Uelmen trabajó cinco entradas importantes para mantener a raya a Charros. El derecho permitió tráfico en las bases durante los primeros innings, pero logró salir adelante con apoyo defensivo y buenos pitcheos en momentos de presión. Uelmen recetó ponches importantes y evitó que Jalisco pudiera meterse de lleno al juego.

La explosión ofensiva definitiva llegó en la quinta entrada. Christian Villanueva abrió con sencillo, Chris Carter conectó doblete y Armando Álvarez produjo una carrera más con imparable al derecho. Más adelante, Fernando Villegas castigó al relevo visitante con un cuadrangular de tres carreras por el jardín central, ampliando la ventaja hasta el 8-1 y encendiendo nuevamente el ambiente en el Madero.

$!Saraperos logró asegurar la serie en casa tras imponerse 10-4 a Charros de Jalisco.
Saraperos logró asegurar la serie en casa tras imponerse 10-4 a Charros de Jalisco. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Saraperos siguió atacando en la sexta baja. Cole Roederer abrió con doblete y posteriormente Óscar Colás conectó su cuarto jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras por el jardín derecho que colocó la pizarra 10-1.

Con una ventaja cómoda, el manager José Molina comenzó a mover piezas defensivas y administrar el bullpen. Deolis Guerra relevó a Uelmen y posteriormente desfilaron Emerson Martínez, Samuel Zazueta e Iván Izaguirre para cerrar el encuentro.

Charros intentó reaccionar en la octava entrada aprovechando algunos imparables y bases por bolas. Johneshwy Fargas produjo una carrera con sencillo y posteriormente Alejandro Quezada impulsó otra más para acercar a los visitantes 10-4, pero el daño fue insuficiente.

$!Erich Uelmen trabajó cinco entradas y encaminó a Saraperos a asegurar su primera serie de la temporada.
Erich Uelmen trabajó cinco entradas y encaminó a Saraperos a asegurar su primera serie de la temporada. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El último out llegó en la novena entrada con roletazo de José Aguilar a la segunda base, sellando así una noche positiva para el Sarape.

Con este resultado, Saraperos aseguró su primera serie de la temporada y confirmó la mejoría del equipo bajo el mando de José Molina. Ahora buscarán completar la barrida ante Charros de Jalisco en el tercer juego de la serie en el Estadio Francisco I. Madero.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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