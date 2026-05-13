Alto costo de los combustibles por la guerra con Irán impulsa las ventas de equipamiento solar en Asia

MANILA- El aumento vertiginoso de los costos del combustible debido a la guerra con Irán está llevando a consumidores en pánico en la afectada Asia a optar por la energía solar en azoteas, una probable ganancia inesperada para China como el mayor proveedor mundial de tecnología solar. En Filipinas, que se encuentra en una emergencia energética nacional, una encuesta a 20 empresas solares locales encontró un aumento del 70% en las instalaciones semanales y un salto de seis veces en las consultas de clientes desde que comenzó el conflicto.

“Esta crisis es una fuerza impulsora para la energía solar. La gente quiere energía solar y la gente quiere energía solar ahora”, afirmó Brenda Valerio, de la organización sin fines de lucro New Energy Nexus, que realizó la encuesta. China está en posición de beneficiarse de la demanda causada por la guerra. Las exportaciones chinas de equipos de tecnología limpia alcanzaron un máximo histórico en marzo, según el centro de análisis energético Ember, y el interés mundial por la energía solar está aumentando. “China lidera de verdad, por mucho, esta carrera”, señaló Li Shuo, director del China Climate Hub del Asia Society Policy Institute, que calificó a la industria de las energías renovables como “un espectáculo de solista”. LA GUERRA CON IRÁN IMPULSA LAS VENTAS DE ENERGÍA SOLAR Filipinas, que depende en gran medida del petróleo crudo de Oriente Medio y del gas natural licuado, está entre las naciones del sudeste asiático más afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz. Las aerolíneas locales estudian racionar el combustible. Los trabajadores del transporte público están recibiendo ayudas en efectivo. Los precios de la gasolina y el diésel también se han disparado. Para ahorrar energía, las oficinas gubernamentales han pasado a una semana laboral de cuatro días y se les ha indicado mantener el aire acondicionado a no menos de 24 grados Celsius (75 grados Fahrenheit). Los picos del precio petróleo y el gas durante los primeros 60 días de la guerra con Irán les costaron a los consumidores, las empresas y las instituciones públicas filipinas más de 600 millones de dólares, estima la organización climática sin fines de lucro 350.org.

“Cuando recibimos nuestra factura de energía después de que estalló la guerra con Irán, nos quedamos muy impactados. Fue como: guau. Fue un aumento significativo”, comentó Jaime Quemado, quien recientemente compró un sistema solar para azotea en Manila. También han crecido las preocupaciones por posibles cortes de energía, comentó Quemado, lo que lo llevó a buscar una fuente alternativa como “la energía solar, que es muy abundante aquí en Filipinas”. El interés de los clientes por la energía solar en azoteas pasó de alrededor de 115 consultas en febrero, antes del inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, a más de 450 a mediados de abril, según la encuesta de New Energy Nexus. Los grupos solares deben “subirse a esta ola y aprovechar este impulso”, expresó Valerio. En dos días sofocantes en Manila, instaladores de EcoSolutions sudaron durante el montaje de un sistema solar para azotea de 18 kilovatios, que incluyó 28 paneles del importante fabricante chino LONGi y cuatro baterías del grupo Dyness, con sede en Suzhou.

La guerra ha “ayudado a que la industria solar realmente encuentre su lugar”, señaló el presidente de EcoSolutions, Richmond Reyes. Joel Remegio, de la Asociación de Instaladores Solares de Filipinas, dijo que la crisis energética es un “punto de inflexión” para la incipiente industria solar del país. La tecnología limpia, como la energía solar en azoteas, puede ampliarse rápidamente porque es “accesible para todos nosotros”, según Marissa Cerezo, de la Oficina de Gestión de Energías Renovables del Departamento de Energía. Esto “nos da el poder de elegirlas”, añadió. EL INTERÉS POR LA ENERGÍA SOLAR AUMENTA A NIVL MUNDIAL La energía solar está siendo adoptada en todo el sudeste asiático.