La producción petrolera cae casi un 34% debido a cierre del Ormuz

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Internacional
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    La producción petrolera cae casi un 34% debido a cierre del Ormuz
    Se trata de un desplome récord del bombeo conjunto, superior al recorte histórico implementado voluntariamente por la crisis de la pandemia de covid ESPECIAL.

La pérdida acumulada por el grupo de 12 países desde el inicio de la guerra el 28 de febrero es de 9.67 mbd

VIENA.- Golpeada por la guerra de Irán y el bloqueo de Ormuz, la producción petrolera de la OPEP, continuó cayendo hasta mediar en abril los 18.98 millones de barriles diarios (mbd), situación que significó casi un 34% menos que el bombeo de febrero.

El grupo está lejos de aplicar los aumentos de la producción pactados para entrar en vigor en abril y mayo, de 0.20 mbd cada uno, ni se estima que podrían incrementar en otros 0.18 mbd en junio, tal y como acordaron.

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Lo anterior según las cifras publicadas este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual, calculadas por varios institutos independientes.

De acuerdo al reporte, con un retroceso de casi un millón de barriles/día entre marzo y abril, la producción saudí quedó en 6.77 mbd, un 33% por debajo del nivel de febrero (10.11 mbd).

Sin embargo, son aún mucho mayores las pérdidas sufridas por Kuwait e Irak, cuyas extracciones se vieron mermadas en casi un 77% y un 67%, respectivamente, al pasar de 2.58 a 0.6 mbd, y de 4.18 a 1.38 mbd.

Por otro lado, los barriles iraníes siguieron bajando hasta totalizar 2.85 mbd el mes pasado, desde los 3.24 mbd de febrero, según el informe.

En cambio, los Emiratos Árabes Unidos recuperaron algo del terreno perdido en marzo, con una moderada subida de 0.13 mbd (hasta 2.02 mbd) en lo que ha sido el último mes como país miembro de la OPEP.

No obstante, siguen acumulando una caída de más del 40% con respecto a los 3.4 mbd que produjeron antes de la guerra.

Los aumentos de otros socios, como Libia fueron muy ligeros con (+0.55 mbd), Venezuela (+0.46 mbd), Nigeria (+0.13 mbd) o Argelia (+0.9 mbd), de forma que están lejos de poder compensar el desplome histórico del bombeo total.

Los diez ‘petroestados’ independientes aliados de la OPEP, Rusia, que los lidera, también vio bajar sus suministros en abril, posiblemente a raíz de los ataques ucranianos a sus instalaciones petrolíferas, si bien el retroceso, de 0.10 mbd, quedó compensado por el incremento de Kazajistán (+0.11 mbd).

En total, la alianza OPEP+ (OPEP y aliados) bombeó en abril 33.19 mbd, casi un 10% menos que en febrero.

AMÉRICA LATINA

Con respecto a la producción ajena a la alianza OPEP+, el informe prevé que sume 54.83 y 55.45 mbd este y el próximo año, respectivamente, lo que suponen aumentos de 0.63 y 0.62 mbd, que provendrán en gran parte de América Latina, según el documento.

“América Latina se perfila como el principal motor de crecimiento, con una expectativa de aumento en el suministro regional de unos 560 mil bd”, gracias a «múltiples incrementos de producción y puestas en marcha de proyectos en alta mar en países productores clave, junto con ganancias adicionales de petróleo de esquisto en Argentina», afirma la organización.Contraste con la AIE.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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