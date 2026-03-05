Llega a Viesca Agua Saludable para La Laguna; comunidades rurales y ejidos empezaron a recibir el suministro

TORREÓN, COAH.- El municipio de Viesca comenzó a recibir agua del proyecto federal “Agua saludable para La Laguna”, no solo a la cabecera municipal, sino a zonas rurales aledañas y ejidos alejados como Venustiano Carranza y La Rosita, informó Gabriel Riestra Beltrán, director del organismo Cuencas Centrales del Norte de la Conagua.

Este avance representa un cambio para la región, pues durante años la falta de acceso al agua potable había sido uno de los principales retos de las comunidades más apartadas, explicó.

“Nomás para que tengan una ida, es algo que la gente no creía que fuéramos a llegar a Viesca y ya llegamos y ya le estamos dando agua a Viesca, entre 20 y 30 litros por segundo para todas las entregas”, apuntó.

Comentó que la Conagua invirtió en una línea de conducción principal, incluyendo tramos nuevos de tubería para asegurar que el caudal llegue a las zonas más apartadas de aquel municipio.

Las declaraciones del funcionario federal se producen luego de una serie de especulaciones en el sentido de que la mitad del municipio de Viesca se quedaría sin el suministro de Agua saludable para La Laguna, lo cual quedó totalmente descartado con la línea que se extendió de Torreón hasta el ejido La Rosita.

El proyecto ha logrado disipar dudas y brindar certeza a los habitantes, quienes ahora cuentan con una fuente confiable para sus necesidades cotidianas.

Dijo que hoy la mayoría de las comunidades rurales están siendo atendidas y se está trabajando en la introducción de la tubería que va hasta el ejido El Alto de Palomillo y Las Tres Marías, recalcó.

Estas acciones forman parte de una segunda etapa, que busca ampliar el alcance del programa federal y mejorar la cobertura en zonas que históricamente habían quedado rezagadas por lo que se refiere al acceso al agua.

En tanto, la zona de Laguna Seca, conformada por las comunidades de Mieleras, Margaritas, San Isidro, Boquilla, Tejaban del Esfuerzo, San Miguel y La Colorada, entre otras, ya están recibiendo el recurso para beneficio de miles de habitantes.