Llega a Viesca Agua Saludable para La Laguna; comunidades rurales y ejidos empezaron a recibir el suministro

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 5 marzo 2026
    Llega a Viesca Agua Saludable para La Laguna; comunidades rurales y ejidos empezaron a recibir el suministro
    Gabriel Riestra Beltrán, afirmó que Agua saludable para La Laguna ya llegó a la comunidad La Rsita, uno de los puntos más alejados de Viesca. SANDRA GÓMEZ

Línea de distribución incluye a las zonas más alejadas de este municipio

TORREÓN, COAH.- El municipio de Viesca comenzó a recibir agua del proyecto federal “Agua saludable para La Laguna”, no solo a la cabecera municipal, sino a zonas rurales aledañas y ejidos alejados como Venustiano Carranza y La Rosita, informó Gabriel Riestra Beltrán, director del organismo Cuencas Centrales del Norte de la Conagua.

Este avance representa un cambio para la región, pues durante años la falta de acceso al agua potable había sido uno de los principales retos de las comunidades más apartadas, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila entra al plan nacional para proteger al oso negro mexicano

“Nomás para que tengan una ida, es algo que la gente no creía que fuéramos a llegar a Viesca y ya llegamos y ya le estamos dando agua a Viesca, entre 20 y 30 litros por segundo para todas las entregas”, apuntó.

Comentó que la Conagua invirtió en una línea de conducción principal, incluyendo tramos nuevos de tubería para asegurar que el caudal llegue a las zonas más apartadas de aquel municipio.

Las declaraciones del funcionario federal se producen luego de una serie de especulaciones en el sentido de que la mitad del municipio de Viesca se quedaría sin el suministro de Agua saludable para La Laguna, lo cual quedó totalmente descartado con la línea que se extendió de Torreón hasta el ejido La Rosita.

El proyecto ha logrado disipar dudas y brindar certeza a los habitantes, quienes ahora cuentan con una fuente confiable para sus necesidades cotidianas.

Dijo que hoy la mayoría de las comunidades rurales están siendo atendidas y se está trabajando en la introducción de la tubería que va hasta el ejido El Alto de Palomillo y Las Tres Marías, recalcó.

Estas acciones forman parte de una segunda etapa, que busca ampliar el alcance del programa federal y mejorar la cobertura en zonas que históricamente habían quedado rezagadas por lo que se refiere al acceso al agua.

En tanto, la zona de Laguna Seca, conformada por las comunidades de Mieleras, Margaritas, San Isidro, Boquilla, Tejaban del Esfuerzo, San Miguel y La Colorada, entre otras, ya están recibiendo el recurso para beneficio de miles de habitantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Campo

Organizaciones


Conagua

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’
true

POLITICÓN: ‘Lady Relojes’, el escándalo de la estafa en Saltillo podría ocultar delitos mayores
Autoridades municipales informaron que continúan en análisis los puntos donde podrían construirse nuevos cruces ferroviarios en la ciudad.

Analizan viabilidad de puentes vehiculares ante llegada del tren a Saltillo
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
El DB llega procedente de Arcángeles de Puebla para reforzar la secundaria del equipo.

Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo
El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas bandas de narcotraficantes del país sudamericano.

Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico
Carta entregada al jefe de la aldea de Woro, en el norte de Nigeria, en la que representantes del grupo terrorista nigeriano Boko Haram exigen una “reunión secreta” y el derecho a predicar en la aldea, de mayoría musulmana.

El costo mortal de la falta de acción del ejército de Nigeria