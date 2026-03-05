Coahuila entra al plan nacional para proteger al oso negro mexicano

Coahuila aparece en el mapa de las estrategias ambientales que buscan frenar el deterioro del hábitat del oso negro mexicano. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la empresa panificadora Grupo Bimbo formalizaron un convenio que contempla acciones de conservación, monitoreo científico y programas educativos para proteger a esta especie considerada vulnerable en el país.

El acuerdo fue presentado en el contexto del Día Mundial de la Vida Silvestre y forma parte de un proyecto que busca atender los conflictos que se han registrado entre comunidades humanas y poblaciones de fauna silvestre. El plan pretende promover la coexistencia entre las personas y el oso negro mediante intervenciones coordinadas en distintas regiones del norte del país.

Las acciones contempladas dentro del convenio se integran al proyecto denominado “Del conflicto a la coexistencia: salvaguardando corredores de vida silvestre en México para el desarrollo sustentable”. La estrategia busca preservar las rutas naturales utilizadas por la especie para desplazarse entre ecosistemas y garantizar su supervivencia.

De acuerdo con la información presentada, los esfuerzos se concentrarán principalmente en tres entidades: Nuevo León, Sonora y Coahuila. En estas zonas, la expansión de asentamientos humanos, el crecimiento urbano y los efectos del cambio climático han incrementado los desafíos para la conservación del oso negro.

El acuerdo también se vincula con el Programa Huellas, una iniciativa impulsada por el Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO), que integra la participación de instituciones académicas, organismos de la sociedad civil y dependencias públicas. El proyecto busca desarrollar una estrategia integral que combine investigación científica, educación ambiental y colaboración interinstitucional.