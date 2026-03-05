Coahuila entra al plan nacional para proteger al oso negro mexicano

Coahuila
5 marzo 2026
    Coahuila entra al plan nacional para proteger al oso negro mexicano
    El acuerdo contempla monitoreo, rescate y programas educativos para proteger al oso negro en regiones del norte del país. CORTESÍA

Grupo Bimbo y Semarnat impulsan rescate de ejemplares en riesgo, restauración de ecosistemas y educación ambiental en zonas donde habita el oso negro mexicano

Coahuila aparece en el mapa de las estrategias ambientales que buscan frenar el deterioro del hábitat del oso negro mexicano. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la empresa panificadora Grupo Bimbo formalizaron un convenio que contempla acciones de conservación, monitoreo científico y programas educativos para proteger a esta especie considerada vulnerable en el país.

El acuerdo fue presentado en el contexto del Día Mundial de la Vida Silvestre y forma parte de un proyecto que busca atender los conflictos que se han registrado entre comunidades humanas y poblaciones de fauna silvestre. El plan pretende promover la coexistencia entre las personas y el oso negro mediante intervenciones coordinadas en distintas regiones del norte del país.

Las acciones contempladas dentro del convenio se integran al proyecto denominado “Del conflicto a la coexistencia: salvaguardando corredores de vida silvestre en México para el desarrollo sustentable”. La estrategia busca preservar las rutas naturales utilizadas por la especie para desplazarse entre ecosistemas y garantizar su supervivencia.

De acuerdo con la información presentada, los esfuerzos se concentrarán principalmente en tres entidades: Nuevo León, Sonora y Coahuila. En estas zonas, la expansión de asentamientos humanos, el crecimiento urbano y los efectos del cambio climático han incrementado los desafíos para la conservación del oso negro.

El acuerdo también se vincula con el Programa Huellas, una iniciativa impulsada por el Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO), que integra la participación de instituciones académicas, organismos de la sociedad civil y dependencias públicas. El proyecto busca desarrollar una estrategia integral que combine investigación científica, educación ambiental y colaboración interinstitucional.

Parte de los recursos generados por el Museo Interactivo Bimbo se destinarán a proyectos de preservación de esta especie.
Parte de los recursos generados por el Museo Interactivo Bimbo se destinarán a proyectos de preservación de esta especie. CORTESÍA

Entre las acciones previstas dentro del programa se encuentran el rescate y recuperación de ejemplares que se encuentren en riesgo, así como la posible reubicación de algunos animales en zonas adecuadas para su supervivencia. Además, se contempla la restauración de ecosistemas completos con el objetivo de recuperar el equilibrio de la biodiversidad en las regiones donde habita la especie.

El plan también plantea ampliar y proteger áreas naturales que funcionan como refugio del oso negro, así como fortalecer el monitoreo científico para estudiar su comportamiento y desplazamientos en territorio mexicano.

Otro de los componentes del proyecto se centra en la educación ambiental. Las acciones incluyen programas de concientización dirigidos a comunidades donde se han registrado encuentros frecuentes entre personas y ejemplares de esta especie, con el objetivo de reducir riesgos y promover medidas de convivencia responsable.

Como parte del esquema de financiamiento del programa, una porción de los recursos obtenidos por la taquilla del Museo Interactivo Bimbo será destinada directamente al desarrollo de las actividades de conservación del oso negro en el país.

La iniciativa busca reforzar los esfuerzos de preservación de esta especie emblemática de la fauna mexicana, particularmente en estados del norte como Coahuila, donde el animal aún mantiene presencia en zonas naturales pero enfrenta presiones derivadas del crecimiento humano y la transformación del entorno.

