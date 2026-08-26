Llegan programas sociales de Mejora a todas las comunidades de Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Llegan programas sociales de Mejora a todas las comunidades de Ramos Arizpe
    Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora, destacó que los programas sociales llegan a las comunidades más alejadas de Ramos Arizpe. MANUEL RODRÍGUEZ

La estrategia Mejora mantiene brigadas en colonias y comunidades rurales de Ramos Arizpe para atender peticiones de infraestructura y entregar apoyos a bajo costo

RAMOS ARIZPE, COAH.— Con la meta de atender las necesidades específicas de la población urbana y rural de Ramos Arizpe, la estrategia estatal Mejora continúa desplegando diversos programas sociales en el municipio, garantizando que la ayuda llegue hasta la comunidad más lejana.

Así lo dio a conocer el coordinador regional de Mejora, Everardo Durán Flores, quien explicó que las demandas ciudadanas se han canalizado mediante una labor coordinada entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez, y las autoridades municipales.

“Realmente yo creo que nos han solicitado algunas cosas que van llegando... la red de agua que nos las han estado pidiendo poco a poco, las pasamos al Gobierno del Estado, a nuestro amigo Manolo Jiménez, y se van dando las cosas”, señaló Durán Flores sobre las obras prioritarias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llevaran-agua-potable-e-infraestructura-vial-a-comunidades-rurales-de-ramos-arizpe-BG23075765

Además de las obras de infraestructura hidráulica, el funcionario destacó que la colaboración institucional ha permitido atender de manera paulatina otras peticiones en las colonias, tales como trabajos de bacheo, pavimentación y la conformación de plazas públicas.

Respecto a los insumos directos para los hogares, Durán Flores enfatizó que se mantiene una amplia gama de productos a precios accesibles. “Traemos todos los programas: el cemento a bajo costo, los minisplit de todo tipo... traemos la pintura a bajo costo e impermeabilizante”, precisó.

El coordinador regional subrayó que estos beneficios no se limitan a la zona urbana. “Así es. Hasta la más lejana. Se llega a lo que nos están pidiendo, lo que se está organizando”, afirmó al confirmar que la cobertura abarca todas las comunidades del municipio.

Para acceder a estos apoyos, los ciudadanos no necesitan desplazarse necesariamente a las oficinas gubernamentales o a la Presidencia Municipal, ya que el personal de la dependencia realiza brigadas diarias de campo para recolectar las peticiones.

“Todos los días estamos en territorio nosotros, todos los días estamos en las colonias... hay un coordinador de zona que todos los días anda ahí y de ahí se desenvuelve todo este tipo de programas”, explicó el funcionario estatal.

Finalmente, Durán Flores aseguró que los recursos administrados por la dependencia se manejan de forma transparente y directa, garantizando que el material o insumo solicitado por la ciudadanía sea entregado de manera efectiva en cada uno de sus domicilios.

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Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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