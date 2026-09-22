Llevan al Senado pendientes de infraestructura de Coahuila

Uno de sus principales planteamientos está relacionado con Los Chorros, en el municipio de Arteaga, tramo de la carretera 57 que conecta la frontera de Piedras Negras con el centro del país y la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- La modernización del tramo Los Chorros, los problemas en el suministro eléctrico y la falta de cobertura de voz y datos en la Carretera 30 forman parte de los temas que el senador Gabriel Elizondo Pérez planteó desde el Senado de la República, al solicitar atención y recursos para distintas necesidades de infraestructura de Coahuila .

El Senador pidió que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 se asignen recursos para avanzar en la modernización y rectificación de esta zona, al señalar que sus pendientes y curvas representan dificultades para la circulación y que en el lugar se registran de manera recurrente accidentes y cierres.

Elizondo Pérez expuso ante el Senado que la carretera registra diariamente el tránsito de miles de vehículos, incluidos camiones de carga, por lo que planteó que se destinen recursos para mejorar las condiciones de seguridad vial y fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y atención de accidentes.

El legislador también llevó a la tribuna el problema de los apagones registrados en distintas regiones de Coahuila. Señaló que las interrupciones en el suministro eléctrico generan afectaciones para familias, comercios, industrias y servicios esenciales, además de repercutir en el abasto de agua.

Ante esta situación, hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para implementar acciones que permitan estabilizar el servicio y garantizar su continuidad en las diferentes regiones del estado.

Dentro de su agenda también incluyó la conectividad carretera. El senador planteó mejorar la cobertura de voz y datos en la Carretera 30, que comunica a Cuatro Ciénegas con San Pedro, con el objetivo de fortalecer las comunicaciones y la seguridad de quienes utilizan esta vía.