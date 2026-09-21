AHMSA, en la última milla sin confirmar aún participantes para la subasta

El plazo concluye este lunes 21 de septiembre a las 23:59 horas, después de la prórroga de tres días hábiles autorizada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles a solicitud de la sindicatura.

MONCLOVA, COAH.- A tan solo unas horas para que venza el plazo ampliado para acreditar la garantía de seriedad, no existe hasta el mediodía de este lunes un anuncio oficial que confirme que alguno de los seis postores precalificados para la subasta de Altos Hornos de México ( AHMSA ) y Minera del Norte (Minosa) haya cumplido con este requisito financiero.

La garantía establecida asciende a 56 millones 368 mil 903 dólares por participante, equivalente al 5% del valor mínimo de referencia de la unidad productiva.

Los seis postores que superaron la etapa de precalificación son Argentem Creek Partners, Compañía Yepal, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), Grupo Metals-Mex, Trust Empresarial Mexicano y Octavio Pous Escalante.

Sin embargo, su precalificación no equivale todavía a una participación efectiva en la puja: la entrega y validación de la garantía es el requisito que permitirá determinar quiénes llegan formalmente a la audiencia. La expectativa se concentra ahora en el reporte que deberá derivarse del cierre de este plazo.

La subasta conjunta de AHMSA y Minosa, en su segundo intento después de la fallida primera en febrero pasado, está programada para el viernes 25 de septiembre, a las 10:00 horas, en la Ciudad de México, y contempla la venta de los activos esenciales como una sola unidad productiva.

La falta de confirmación durante las horas previas al vencimiento tampoco permite descartar movimientos de última hora. En una operación de esta magnitud, los interesados pueden reservar hasta el límite del plazo la acreditación de sus garantías, mientras evalúan sus condiciones financieras y el comportamiento de los demás participantes.

Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que permita saber si alguno de los seis ya cumplió o si todos mantienen gestiones para hacerlo antes de las 23:59 horas de este lunes.

La semana previa comenzó con la confirmación judicial de los seis postores y con la autorización de la prórroga para completar las garantías. El objetivo de la medida fue permitir que los interesados acreditaran el respaldo financiero necesario para continuar en el procedimiento.

En Monclova, mientras tanto, trabajadores y extrabajadores han mantenido la presión para conocer quiénes realmente participarán y qué posibilidades existen de que la venta permita atender los adeudos laborales acumulados. La incertidumbre aumentó porque, hasta días recientes, tampoco se había hecho público cuáles de los seis interesados habían cubierto la garantía.

El dirigente del Sindicato Nacional Democrático Minero, Ismael Leija Escalante, llamó a evitar especulaciones y esperar la información oficial sobre el proceso. Este lunes, además, el líder sindical confirmó que la subasta continúa prevista para el viernes y que el síndico tiene hasta las 23:59 horas para informar quiénes cumplieron con el requisito financiero.

La presión también tiene un componente social. Casi 10 mil extrabajadores de AHMSA forman parte del padrón laboral reconocido dentro del concurso, mientras que para AHMSA y Minosa se estableció una bolsa de 19 mil 248 millones 594 mil pesos correspondiente a créditos laborales preferentes y no preferentes, cuya atención dependerá de los recursos disponibles dentro del procedimiento.

¿Y SI SE VENCE EL PLAZO ACORDADO PARA ESTE LUNES?

Ese sería el escenario más complicado para la subasta. Los seis nombres quedarían como precalificados, pero sin participantes habilitados para presentar ofertas, si ninguno cumple con el requisito.

En ese caso no habría elementos para hablar de una venta concretada el 25 de septiembre. La autoridad judicial y la sindicatura tendrían que determinar el siguiente paso dentro del procedimiento concursal, conforme a las bases de enajenación y las resoluciones del juzgado.

No existe, con la información pública disponible, una resolución que permita afirmar de antemano que habría una nueva prórroga, una nueva subasta o una venta directa si el plazo termina sin garantías. Por ello, cualquier consecuencia concreta tendría que provenir del juzgado o de la sindicatura.