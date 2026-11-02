Llevan música, danza y teatro al Panteón Guadalupe con Alumbrada 2026 en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Llevan música, danza y teatro al Panteón Guadalupe con Alumbrada 2026 en Monclova
    La actividad formó parte del Festival Flores y Calaveras. LIDIET MEXICANO

La Alumbrada 2026 se llevó a cabo en el Panteón Municipal Guadalupe

MONCLOVA, COAH.- Familias de Monclova se reunieron en el Panteón Municipal Guadalupe para participar en la Alumbrada 2026, actividad realizada como parte del Festival Flores y Calaveras, con el propósito de recordar a sus seres queridos.

El alcalde Carlos Villarreal acudió a la jornada, que incluyó presentaciones musicales, teatrales y de danza para los asistentes.

Entre recuerdos, flores y música, miles de familias visitan a sus difuntos en panteones de Monclova

El programa comenzó con la participación de Paula Aguayo, ganadora de la pasarela de catrinas. Posteriormente, se presentó la Orquesta de Cuerdas de la Escuela Pulso Music y se realizó una procesión acompañada por el grupo de danza del ICC.

A las 18:00 horas, alumnos de UANE Monclova presentaron la obra teatral La gran travesía. También participaron el Grupo Voces, con un popurrí musical, y un grupo de danza folklórica.

$!Llevan música, danza y teatro al Panteón Guadalupe con Alumbrada 2026 en Monclova

A las 20:00 horas, el grupo de teatro Carreta de Locos presentó Noches de Espanto, bajo la dirección de Elizabeth Valdez. El Mariachi Juventud estuvo a cargo del cierre musical.

Durante el evento, Villarreal señaló que la Alumbrada busca mantener las tradiciones y ofrecer un espacio para que las familias recuerden a sus seres queridos.

Arrancan obra de pavimentación de 2 mdp en la colonia Primera de Mayo, en Monclova

“Con la Alumbrada mantenemos vivas nuestras tradiciones y honramos la memoria de quienes siempre estarán presentes en nuestros corazones. Nos da mucho gusto ver a las familias reunidas para compartir este momento de recuerdo, respeto y convivencia, preservando las costumbres que nos dan identidad”, expresó.

La actividad forma parte de la estrategia Prendamos Monclova, impulsada por el Gobierno Municipal con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, que contempla acciones culturales y actividades relacionadas con las tradiciones locales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Panteones

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse

NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse
true

Estados Unidos, una elección histórica

Desde haciendas virreinales hasta bosques cubiertos de niebla, diversos rincones de México han servido como escenario para clásicos del cine de terror nacional e internacional.

¿Te atreves a visitarlos? Los lugares reales de México donde se filmaron historias de terror
Fotos, videos, audios y documentos pueden ocupar gran parte de la memoria del celular.

WhatsApp esconde una herramienta para liberar espacio: así puedes encontrarla y borrar archivos
La excepcional interpretación de Arturo de Córdova en El Esqueleto de la Señora Morales, comedia negra de nuestro cine mexicano

Macario, El esqueleto de la señora Morales, Maclovia... Estas son las mejores películas de Día de Muertos de la época de oro del Cine Mexicano (videos)
Las investigaciones apuntan a una presunta triangulación de recursos públicos mediante empresas fantasma por un monto de 2 mil 450 millones de pesos.

FGR busca procesar a Inés Gómez Mont por desvíos y fraude fiscal
El choque con el guardameta Jesús Owono dejó inconsciente al delantero del Tenerife durante el tiempo añadido del partido ante el Andorra.

¡Fue brutal! Jesús de Miguel, del Tenerife, sufre paro cardiorrespiratorio tras choque con portero
La Selección Mexicana quedó a una victoria de asegurar una medalla en Dakar 2026, luego de superar a Turquía en los cuartos de final del beisbol 5 mixto.

Dakar 2026: México vence a Turquía y avanza a semifinales de Beisbol 5