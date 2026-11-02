$!Llevan música, danza y teatro al Panteón Guadalupe con Alumbrada 2026 en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Familias de Monclova se reunieron en el Panteón Municipal Guadalupe para participar en la Alumbrada 2026, actividad realizada como parte del Festival Flores y Calaveras, con el propósito de recordar a sus seres queridos. El alcalde Carlos Villarreal acudió a la jornada, que incluyó presentaciones musicales, teatrales y de danza para los asistentes.

El programa comenzó con la participación de Paula Aguayo, ganadora de la pasarela de catrinas. Posteriormente, se presentó la Orquesta de Cuerdas de la Escuela Pulso Music y se realizó una procesión acompañada por el grupo de danza del ICC. A las 18:00 horas, alumnos de UANE Monclova presentaron la obra teatral La gran travesía. También participaron el Grupo Voces, con un popurrí musical, y un grupo de danza folklórica.

A las 20:00 horas, el grupo de teatro Carreta de Locos presentó Noches de Espanto, bajo la dirección de Elizabeth Valdez. El Mariachi Juventud estuvo a cargo del cierre musical. Durante el evento, Villarreal señaló que la Alumbrada busca mantener las tradiciones y ofrecer un espacio para que las familias recuerden a sus seres queridos.

“Con la Alumbrada mantenemos vivas nuestras tradiciones y honramos la memoria de quienes siempre estarán presentes en nuestros corazones. Nos da mucho gusto ver a las familias reunidas para compartir este momento de recuerdo, respeto y convivencia, preservando las costumbres que nos dan identidad”, expresó. La actividad forma parte de la estrategia Prendamos Monclova, impulsada por el Gobierno Municipal con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, que contempla acciones culturales y actividades relacionadas con las tradiciones locales.

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