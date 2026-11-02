Arrancan obra de pavimentación de 2 mdp en la colonia Primera de Mayo, en Monclova

La obra comprende el tramo ubicado entre Juan Antonio de la Fuente y avenida Industrial, donde se rehabilitará cerca de medio kilómetro de vialidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a los automovilistas que transitan diariamente por este sector.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión municipal superior a los 2 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha los trabajos de recarpeteo de la calle Juventino Rosas, en la colonia Primero de Mayo, como parte del plan de inversión “Prendamos Monclova ”.

Durante el arranque, el Edil destacó que estas acciones forman parte del fortalecimiento de la infraestructura urbana de Monclova, con inversiones que se realizan tanto con recursos municipales como mediante la coordinación con el Gobierno del Estado.

Villarreal Pérez señaló que el trabajo permitirá ampliar las obras de pavimentación, recarpeteo y rehabilitación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Adelantó que a través del programa “En equipo le entramos” se contempla la ejecución de más de 220 millones de pesos en obras para la región, además de los recursos destinados a proyectos como la Puerta 4 de AHMSA, que representa una inversión superior a los 100 millones de pesos.

Entre las acciones previstas se encuentran trabajos de pavimentación y recarpeteo que se desarrollarán entre noviembre y febrero, así como la construcción de cuatro preparatorias en sectores como la Ribera, Ampliación Miguel Hidalgo, Tierra y Libertad y Colinas, con una inversión de 20 millones de pesos por plantel.

También se contempla la instalación de techumbres en planteles educativos, el fortalecimiento del servicio de recolección de basura con cuatro camiones nuevos y la rehabilitación de espacios públicos.