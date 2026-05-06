Llevan supuesta acusación de abuso contra Tony Flores ante la Presidenta, Claudia Sheinbaum

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Coahuila
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    Llevan supuesta acusación de abuso contra Tony Flores ante la Presidenta, Claudia Sheinbaum
    Mónica Escalera acudió a la Ciudad de México para entregar documentos relacionados con acusaciones contra el diputado Antonio Flores Guerra. REDES SOCIALES

Exfuncionaria de Múzquiz pidió revisar documentos relacionados con una presunta denuncia presentada en Texas; el diputado señaló una campaña de difamación

La emecista muzquense Mónica Escalera acudió este miércoles al despacho de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para presentar documentos con los que acusa al diputado de Coahuila, Antonio Flores Guerra, de haber cometido un presunto abuso sexual en Estados Unidos y, aun así, haber logrado llegar a la boleta de las elecciones del 7 de junio.

Desde el fin de semana pasado, Escalera difundió en redes sociales dos documentos que atribuye a Flores Guerra. En ellos se expone una supuesta violación denunciada presuntamente por una de sus hijas.

Los archivos publicados indican que la denuncia habría sido presentada contra el hoy candidato del Distrito 06 en San Antonio, Texas, en abril de 2010. En la acusación, la autoridad refiere al diputado con el apellido “Guerra-Flores”.

Escalera, quien fue la primera secretaria del Ayuntamiento durante la administración de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores —hermana del señalado—, pidió a la Presidencia corroborar los expedientes y actuar conforme a derecho.

Durante su recorrido por la Ciudad de México, también advirtió que entregaría la misma petición ante la Fiscalía General de la República para que analice el caso, por el cual asegura que el diputado no puede cruzar a Estados Unidos.

“Como mujer y ciudadana le pido a la presidenta que verifique la veracidad de esta información y que rectifiquen el camino, la nueva presidenta de Morena lo acaba de decir: este tipo de gente no debe tener cabida en un cargo público. Quienes somos de la región Carbonifera de Coahuila y en particular de Múzquiz sabemos la clase de personas que son los Flores y la historia de corrupción que hay detrás de ellos”, expresó.

“Todos hemos sido testigos que esta persona tiene desde que se abrió el expediente en Texas de no cruzar a los Estados Unidos. Aquí dejaré los documentos y después lo haré en la Fiscalía General de la República y en el Partido del Trabajo”, dijo.

Por su parte, y sin referirse de manera directa al caso, Flores Guerra emitió un pronunciamiento luego de la difusión de los señalamientos, en el que aseguró que existe una campaña de difamación en su contra.

“He visto cómo el partido en el poder ha estado utilizando personajes de cuestionada credibilidad para difamar mi nombre, atacando con tal bajeza a mi familia en redes sociales y en medios que facturan miles de millones de pesos cada año al gobierno, con el dinero de todos los coahuilenses”, dijo el candidato.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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