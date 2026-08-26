Monclova: Canaco reconoce valor y entrega de policías tras enfrentamiento en Candela

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    Monclova: Canaco reconoce valor y entrega de policías tras enfrentamiento en Candela
    Canaco Monclova expresó sus condolencias por el policía estatal fallecido en el enfrentamiento de Candela y reconoció el riesgo que enfrentan diariamente los elementos de seguridad. ARCHIVO

El sector comercial de la Región Centro condenó los hechos violentos registrados en los límites de Coahuila y Nuevo León

MONCLOVA, COAH.- El sector comercial de la Región Centro de Coahuila se sumó al luto por la muerte de un elemento de la Policía Estatal, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber durante el enfrentamiento registrado en los límites de Coahuila y Nuevo León, en el municipio de Candela.

Arturo Valdez Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Monclova, expresó, a nombre de los empresarios, su solidaridad con la familia, compañeros y corporación del oficial caído, además de reconocer la labor que diariamente realizan las fuerzas de seguridad para mantener la tranquilidad en la entidad.

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El líder empresarial destacó que el trabajo de los elementos de seguridad representa un compromiso que va más allá de una responsabilidad laboral, al considerar que diariamente arriesgan su vida para proteger a las familias coahuilenses.

“Las corporaciones en Coahuila son un ejemplo de heroísmo. Arriesgan su vida todos los días para salvaguardar la de las familias coahuilenses”, señaló Valdez Pérez.

Ante los hechos ocurridos en Candela, donde también un civil armado fue abatido, la Canaco condenó cualquier acto que represente una amenaza para la seguridad de la población y refrendó su respaldo a las instituciones encargadas de mantener el orden.

Valdez Pérez llamó a la sociedad a reconocer el sacrificio que realizan los policías y demás integrantes de las corporaciones de seguridad, particularmente en las labores de vigilancia que se mantienen en las zonas limítrofes del estado.

Finalmente, la Cámara de Comercio reiteró sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del elemento fallecido, y reconoció su entrega y servicio en favor de la seguridad de Coahuila.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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