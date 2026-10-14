Llevarán ante el juez a hombre que amenazó a docente e ingresó a primaria de Monclova

El hombre que ingresó a la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en la colonia El Mirador de Monclova, y que presuntamente portaba un arma blanca, permanece detenido y será llevado ante un juez por el delito de amenazas contra un docente, informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro-Desierto. El funcionario explicó que el individuo fue detenido luego de que se reportara que había amenazado a una persona del plantel educativo con poncharle las llantas de su vehículo. Tras la intervención de las autoridades, fue puesto a disposición del Ministerio Público y actualmente se encuentra en proceso de judicialización.

Lazo Chapa señaló que se prevé que la audiencia inicial de imputación se realice este miércoles, cuando el detenido sea presentado ante el juez competente para responder por los hechos. Precisó que, hasta el momento, el delito que se configura es el de amenazas, debido a que no se reportaron personas lesionadas ni se tiene conocimiento de la comisión de otro ilícito relacionado con el caso. El delegado agregó que las autoridades mantienen coordinación con la Secretaría de Educación y las corporaciones de seguridad para atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo a estudiantes, docentes y personal de las instituciones educativas.

Recordó que, tras un incidente registrado hace aproximadamente dos semanas en Torreón, se acordó establecer un grupo de WhatsApp con los directivos de los planteles de Monclova, a fin de que puedan reportar de inmediato cualquier situación sospechosa o de riesgo y facilitar la movilización de las corporaciones.

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