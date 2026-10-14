Llevarán ante el juez a hombre que amenazó a docente e ingresó a primaria de Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Llevarán ante el juez a hombre que amenazó a docente e ingresó a primaria de Monclova
    Everardo Lazo Chapa, delegado de la FGE en la Región Centro-Desierto. CORTESÍA

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y el caso se encuentra en proceso de judicialización

El hombre que ingresó a la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en la colonia El Mirador de Monclova, y que presuntamente portaba un arma blanca, permanece detenido y será llevado ante un juez por el delito de amenazas contra un docente, informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro-Desierto.

El funcionario explicó que el individuo fue detenido luego de que se reportara que había amenazado a una persona del plantel educativo con poncharle las llantas de su vehículo. Tras la intervención de las autoridades, fue puesto a disposición del Ministerio Público y actualmente se encuentra en proceso de judicialización.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/reves-para-inmobiliaria-osman-magistrado-deja-sin-efecto-vinculacion-por-despojo-en-monclova-HF24121372

Lazo Chapa señaló que se prevé que la audiencia inicial de imputación se realice este miércoles, cuando el detenido sea presentado ante el juez competente para responder por los hechos.

Precisó que, hasta el momento, el delito que se configura es el de amenazas, debido a que no se reportaron personas lesionadas ni se tiene conocimiento de la comisión de otro ilícito relacionado con el caso.

El delegado agregó que las autoridades mantienen coordinación con la Secretaría de Educación y las corporaciones de seguridad para atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo a estudiantes, docentes y personal de las instituciones educativas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ahmsa-confirma-que-ningun-postor-deposito-garantia-de-563-millones-de-dolares-EE24134044

Recordó que, tras un incidente registrado hace aproximadamente dos semanas en Torreón, se acordó establecer un grupo de WhatsApp con los directivos de los planteles de Monclova, a fin de que puedan reportar de inmediato cualquier situación sospechosa o de riesgo y facilitar la movilización de las corporaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mismo trato

El mismo trato
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
La incertidumbre sigue rondando sobre AHMSA al no haber una oficialización de las autoridades de que se haya realizado el depósito de 56 mdd para seguir con el proceso de compra.

Afirma CIESA depositar garantía para comprar AHMSA; no hay confirmación del juzgado
El Gobernador destaca el potencial del evento Rodeo Saltillo y el proyecto Expo Coahuila.

¿Una Feria de San Marcos en Saltillo? Manolo Jiménez ve potencial en Expo Coahuila
Conoce los detalles de los estacionamientos y del transporte al Rodeo Saltillo

Conoce los detalles de los estacionamientos y del transporte al Rodeo Saltillo
true

Riquelme: el peso de la experiencia

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha advertido específicamente que los barcos que apaguen sus transpondedores serán objeto de ataques por supuesto “contrabando ilegal de petróleo” a lo largo del estrecho.

Los barcos del estrecho de Ormuz sufren los peores ataques de la guerra de Irán
El papa León XIV llega a la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el martes 13 de octubre de 2026, para una operación programada en el pulmón.

El papa León está recuperándose y ya come tras cirugía por cáncer, dicen sus médicos