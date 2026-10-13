Revés para Inmobiliaria OSMAN: magistrado deja sin efecto vinculación por despojo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un magistrado revocó la vinculación a proceso por el delito de despojo contra una persona involucrada en el conflicto por un predio ubicado sobre la avenida Constitución, a un costado del parque Las Américas, luego de que Inmobiliaria OSMAN, propiedad de Enrique Osuna, buscara apropiarse del terreno. La abogada Rosario Rocha, integrante de la defensa legal junto con Santos Vázquez e Hiradier Huerta, informó que la resolución se obtuvo tras presentar una apelación contra el fallo inicial, que había derivado en la restitución del inmueble a favor de Inmobiliaria OSMAN y en que Carmen Gallegos, representante de la comercializadora Mogalsa, perdiera la posesión del terreno.

Explicó que el magistrado revisó nuevamente los datos de prueba presentados durante la audiencia inicial y encontró que no se acreditaron actos de violencia o intimidación, ni elementos que demostraran que la persona defendida hubiera intentado apoderarse ilegalmente del inmueble. ANTECEDENTES DE PROPIEDAD El conflicto involucra a Yolanda Aguilar, quien acreditó que el terreno perteneció a su familia desde 1961 y que, posteriormente, una fracción fue vendida a Carmen Gallegos. Por ello, la defensa insistió en que existían antecedentes de propiedad que debían tomarse en cuenta antes de determinar quién tenía derecho sobre el predio. Rocha señaló que uno de los aspectos más importantes analizados durante la apelación fue la documentación presentada para reclamar la propiedad, pues, según explicó, los registros oficiales no respaldaban los documentos con los que se pretendía acreditar la titularidad del inmueble. “Se está justificando que ellas tenían la propiedad, que se trataba de otro inmueble que estaban peleando”, explicó la abogada. La litigante sostuvo que también se tomaron en cuenta los antecedentes de los conflictos por la posesión del predio, pues Yolanda Aguilar ya había realizado acciones legales para defender sus derechos sobre parte del terreno que continúa siendo de su propiedad.

Indicó que la defensa consideró injusto que, a partir de una denuncia, se hubiera llegado a una resolución que afectara la posesión del inmueble sin que se analizaran debidamente todos los elementos disponibles. “Con el simple hecho de que haya una denuncia no quiere decir que ya se va a iniciar un procedimiento, porque eso implica privar de derechos y generar actos de molestia a los gobernados”, expresó Rocha. AMPARO Y RESOLUCIÓN La abogada agregó que el caso requirió un trabajo jurídico que incluyó la apelación y otras acciones legales, entre ellas un juicio de amparo, con el propósito de revertir las determinaciones que habían afectado a sus representados. Con la resolución de segunda instancia, el magistrado revocó la vinculación a proceso y dejó sin efectos las medidas derivadas de la decisión inicial, incluida la restitución del inmueble ordenada dentro del procedimiento penal. Rocha señaló que el resultado permite restablecer la situación jurídica afectada por la resolución anterior y representa un avance para la defensa de Carmen Gallegos y de la comercializadora Mogalsa. Asimismo, destacó que Yolanda Aguilar continúa defendiendo la parte del inmueble que le pertenece y que, de acuerdo con la documentación presentada, los antecedentes de propiedad de su familia se remontan a 1961.