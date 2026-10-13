Revés para Inmobiliaria OSMAN: magistrado deja sin efecto vinculación por despojo en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Revés para Inmobiliaria OSMAN: magistrado deja sin efecto vinculación por despojo en Monclova
    La abogada Rosario Rocha informó que el magistrado revocó la vinculación a proceso por despojo y dejó sin efectos la restitución del inmueble a Inmobiliaria OSMAN. LIDIET MEXICANO

La defensa de Carmen Gallegos y Mogalsa apeló el fallo que había restituido el inmueble a OSMAN; el magistrado determinó que no había elementos de violencia o intimidación

MONCLOVA, COAH.- Un magistrado revocó la vinculación a proceso por el delito de despojo contra una persona involucrada en el conflicto por un predio ubicado sobre la avenida Constitución, a un costado del parque Las Américas, luego de que Inmobiliaria OSMAN, propiedad de Enrique Osuna, buscara apropiarse del terreno.

La abogada Rosario Rocha, integrante de la defensa legal junto con Santos Vázquez e Hiradier Huerta, informó que la resolución se obtuvo tras presentar una apelación contra el fallo inicial, que había derivado en la restitución del inmueble a favor de Inmobiliaria OSMAN y en que Carmen Gallegos, representante de la comercializadora Mogalsa, perdiera la posesión del terreno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/clausuran-autodromo-de-monclova-por-denuncia-de-despojo-es-predio-adjunto-al-parque-industrial-futura-EG24118792

Explicó que el magistrado revisó nuevamente los datos de prueba presentados durante la audiencia inicial y encontró que no se acreditaron actos de violencia o intimidación, ni elementos que demostraran que la persona defendida hubiera intentado apoderarse ilegalmente del inmueble.

ANTECEDENTES DE PROPIEDAD

El conflicto involucra a Yolanda Aguilar, quien acreditó que el terreno perteneció a su familia desde 1961 y que, posteriormente, una fracción fue vendida a Carmen Gallegos. Por ello, la defensa insistió en que existían antecedentes de propiedad que debían tomarse en cuenta antes de determinar quién tenía derecho sobre el predio.

Rocha señaló que uno de los aspectos más importantes analizados durante la apelación fue la documentación presentada para reclamar la propiedad, pues, según explicó, los registros oficiales no respaldaban los documentos con los que se pretendía acreditar la titularidad del inmueble. “Se está justificando que ellas tenían la propiedad, que se trataba de otro inmueble que estaban peleando”, explicó la abogada.

La litigante sostuvo que también se tomaron en cuenta los antecedentes de los conflictos por la posesión del predio, pues Yolanda Aguilar ya había realizado acciones legales para defender sus derechos sobre parte del terreno que continúa siendo de su propiedad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/desalojan-parque-industrial-futura-en-monclova-dejan-maquinaria-adentro-MC24049173

Indicó que la defensa consideró injusto que, a partir de una denuncia, se hubiera llegado a una resolución que afectara la posesión del inmueble sin que se analizaran debidamente todos los elementos disponibles. “Con el simple hecho de que haya una denuncia no quiere decir que ya se va a iniciar un procedimiento, porque eso implica privar de derechos y generar actos de molestia a los gobernados”, expresó Rocha.

AMPARO Y RESOLUCIÓN

La abogada agregó que el caso requirió un trabajo jurídico que incluyó la apelación y otras acciones legales, entre ellas un juicio de amparo, con el propósito de revertir las determinaciones que habían afectado a sus representados.

Con la resolución de segunda instancia, el magistrado revocó la vinculación a proceso y dejó sin efectos las medidas derivadas de la decisión inicial, incluida la restitución del inmueble ordenada dentro del procedimiento penal.

Rocha señaló que el resultado permite restablecer la situación jurídica afectada por la resolución anterior y representa un avance para la defensa de Carmen Gallegos y de la comercializadora Mogalsa. Asimismo, destacó que Yolanda Aguilar continúa defendiendo la parte del inmueble que le pertenece y que, de acuerdo con la documentación presentada, los antecedentes de propiedad de su familia se remontan a 1961.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clausura
Despojo
Sector inmobiliario

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

‘Sobrarán playeras verdes’, diría don Pepe Maiz
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
Si necesitas tu acta de nacimiento para un trámite, puedes obtenerla en línea en formato PDF. Te explicamos cuánto cuesta en 2026, cómo descargarla y qué hacer si no aparece en el sistema.

Acta de nacimiento certificada... ¿Cómo descargarla en PDF y cuánto cuesta tramitarla en línea en 2026?
La Pastorela de Catón cumple 50 años como una de las tradiciones teatrales de la temporada navideña en Saltillo.

Con ingeniosa publicidad creada con IA, La Pastorela de Catón anuncia una edición especial por su 50 aniversario
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más
Isaac del Toro terminó quinto en la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Montréal y sexto en la contrarreloj individual, antes de concluir su temporada en las clásicas italianas.

Isaac del Toro cierra 2026 con 12 victorias y un podio histórico en el Tour de France
El delantero de 20 años aprovechó su primera titularidad del torneo para marcar un doblete y encabezar la remontada de los Guerreros ante Atlético de San Luis.

Tahiel Jiménez, ¿quién es este chamaco que ya ilusiona a Santos Laguna?