Lluvias dejan daños en 100 viviendas y una escuela, en San Pedro de las colonias, Coahuila

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- Las intensas lluvias registradas el viernes dejaron un saldo preliminar de 100 viviendas y una escuela con afectaciones importantes en sus estructuras, además de 12 árboles y un poste derribados en distintos sectores del municipio. Pese a la magnitud de las inundaciones, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Ricardo Ernesto Álvarez Fraustro, titular de Protección Civil, informó que los mayores daños se concentraron en la colonia Miguel Hidalgo, donde se contabilizaron 41 viviendas afectadas, además de un plantel educativo, en San Pedro de las Colonias.

En la colonia Fonhapo se reportaron 13 domicilios dañados, al igual que en Lázaro Cárdenas, mientras que en la colonia Saltillo fueron 10. También se registraron afectaciones en Las Rosas, con 4 viviendas; Las Margaritas y Luis Donaldo Colosio, con cinco cada una; Barrio Nuevo Caracol, con 4, y el sector Centro, con 5. A estas incidencias se sumó el incendio de una vivienda en la colonia Emiliano Zapata, presuntamente ocasionado por un cortocircuito relacionado con las condiciones generadas por las precipitaciones.

Por su parte, Arnold García Niño, comandante del Cuerpo de Bomberos, dio a conocer que tres personas permanecen bajo resguardo temporal: dos en el albergue habilitado en el Gimnasio Municipal y una más en las instalaciones de Bomberos. Explicó que otras 23 personas que habían sido refugiadas durante la contingencia fueron trasladadas a domicilios de familiares, después de recibir la atención correspondiente.

El funcionario destacó que, mediante las labores de desagüe y atención de emergencias, se ha logrado retirar aproximadamente el 90 por ciento del agua acumulada en calles y viviendas, aunque los trabajos continúan en los puntos que presentan mayores afectaciones. La alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández, mantiene la evaluación de los daños a través de personal de las distintas dependencias municipales, con el respaldo del equipo Mejora y de las corporaciones que participan en el Plan DN-III-E, activado para atender la emergencia.

Las autoridades señalaron que los recorridos de supervisión y las acciones de apoyo continuarán hasta restablecer las condiciones de seguridad en las colonias afectadas, particularmente en aquellos domicilios que presentan daños estructurales. Ante las condiciones que todavía prevalecen en algunos sectores, Protección Civil reiteró el llamado a la población a extremar precauciones y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911 o a los teléfonos 872 120 4211 y 872 772 3565.