San Pedro: Lluvias dejan viviendas inundadas y daños; activan Plan DN-III-E (video)

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Coahuila
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    San Pedro: Lluvias dejan viviendas inundadas y daños; activan Plan DN-III-E (video)
    Las lluvias de la madrugada dejaron calles y avenidas bajo el agua en distintos sectores del municipio. SANDRA GÓMEZ

El agua alcanzó casas, negocios y vehículos en distintos sectores; autoridades pidieron el respaldo del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.

SAN PEDRO, COAH.- Viviendas inundadas, familias que abandonaron temporalmente sus hogares, vehículos varados y daños materiales fue el saldo preliminar de las intensas lluvias que sorprendieron a los habitantes de San Pedro durante la madrugada de este viernes 16 de octubre. La situación obligó a reforzar las labores de emergencia con la activación del Plan DN-III-E en distintos sectores de la ciudad.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 5:00 de la mañana y rápidamente provocaron que calles y avenidas quedaran bajo el agua. En algunos puntos, el nivel alcanzó el interior de viviendas y establecimientos comerciales, mientras que las fallas en el suministro eléctrico complicaron las condiciones en varias colonias.

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Los reportes de mayores afectaciones se concentraron en el bulevar Adolfo López Mateos, Villas del Desierto, colonia Burócratas, las inmediaciones de la gasolinera El Áncora, Barrio Nuevo Caracol y distintas vialidades del centro, donde la acumulación de agua dificultó la circulación y ocasionó daños en propiedades particulares.

La situación fue especialmente complicada en Barrio Nuevo, sobre la calle de la Escuela Nocturna, donde vecinos señalaron que prácticamente todas las viviendas resultaron inundadas. El rápido ingreso del agua impidió que algunas familias pudieran resguardar muebles, electrodomésticos y otras pertenencias, por lo que las pérdidas materiales fueron considerables.

Desde las primeras horas de la contingencia, personal de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública Municipal inició recorridos por las zonas afectadas, tanto en la cabecera municipal como en ejidos, con el propósito de identificar puntos de riesgo, atender solicitudes de auxilio y determinar las necesidades más urgentes de la población.

$!Personal de Protección Civil de Coahuila y corporaciones municipales coordinaron las labores de auxilio en las zonas afectadas.
Personal de Protección Civil de Coahuila y corporaciones municipales coordinaron las labores de auxilio en las zonas afectadas. SANDRA GÓMEZ

En los domicilios donde las condiciones representaban un peligro para sus ocupantes, algunas familias optaron por trasladarse a casas de familiares, mientras los cuerpos de emergencia continuaban con las labores de atención y la revisión de los daños.

La magnitud de las inundaciones llevó a las autoridades municipales a solicitar la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante el Plan DN-III-E, así como la participación de la Guardia Nacional, Protección Civil del Estado y la Policía Estatal, para fortalecer el despliegue de auxilio en las colonias más perjudicadas.

Como parte de la coordinación, los elementos de las distintas corporaciones se concentraron en la Estación de Bomberos, donde se organizaron los recorridos y se definieron las acciones de atención inmediata, con prioridad en los domicilios inundados y en las familias que requerían apoyo para permanecer en lugares seguros.

$!Elementos del Ejército Mexicano desplegaron el Plan DN-III-E para apoyar a la población de San Pedro.
Elementos del Ejército Mexicano desplegaron el Plan DN-III-E para apoyar a la población de San Pedro. SANDRA GÓMEZ

Ante el riesgo que representan las calles anegadas, Protección Civil exhortó a la población a limitar sus desplazamientos y evitar cruzar corrientes de agua, ya sea caminando o en vehículos, debido a que la profundidad y la fuerza del flujo pueden representar un peligro incluso en vialidades conocidas.

Las recomendaciones también incluyen mantener a niñas y niños alejados de las zonas inundadas, no manipular conexiones ni aparatos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua y reportar cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de los habitantes.

Las autoridades mantienen las labores de auxilio y evaluación de daños, al tiempo que reiteraron el llamado a no ingresar a sectores donde persistan acumulaciones importantes de agua ni arriesgarse para recuperar pertenencias.

Advirtieron que una disminución aparente del nivel no significa que el peligro haya desaparecido, por lo que insistieron en atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia y privilegiar la seguridad de las familias mientras se restablecen las condiciones en las zonas afectadas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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