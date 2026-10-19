Lluvias y frío marcan jornada en Coahuila; 10 familias recurren a albergues en San Pedro de las Colonias
Las precipitaciones registradas en la entidad motivaron el resguardo de familias, en medio de las recientes condiciones meteorológicas.
Las recientes lluvias registradas en Coahuila llevaron a 10 familias a buscar refugio en albergues del municipio de San Pedro de las Colonias, de acuerdo con información proporcionada por Protección Civil.
La dependencia confirmó que las precipitaciones motivaron el resguardo de estas familias, en un contexto meteorológico marcado también por las bajas temperaturas y los cambios en las condiciones climáticas de la entidad.
Las lluvias y el frío mantienen la atención sobre la disponibilidad de espacios de resguardo para la población, particularmente en los municipios donde los fenómenos meteorológicos pueden representar riesgos o dificultades para las familias.
El reporte se dio a conocer luego de una consulta sobre la ocupación de los albergues ante las condiciones meteorológicas registradas recientemente.