Lluvias y frío marcan jornada en Coahuila; 10 familias recurren a albergues en San Pedro de las Colonias

Las recientes lluvias registradas en Coahuila llevaron a 10 familias a buscar refugio en albergues del municipio de San Pedro de las Colonias, de acuerdo con información proporcionada por Protección Civil.

La dependencia confirmó que las precipitaciones motivaron el resguardo de estas familias, en un contexto meteorológico marcado también por las bajas temperaturas y los cambios en las condiciones climáticas de la entidad.