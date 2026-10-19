Lluvias y frío marcan jornada en Coahuila; 10 familias recurren a albergues en San Pedro de las Colonias

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    Lluvias y frío marcan jornada en Coahuila; 10 familias recurren a albergues en San Pedro de las Colonias
    Protección Civil reportó que 10 familias recurrieron a albergues en San Pedro de las Colonias debido a las recientes lluvias registradas en Coahuila. SANDRA GÓMEZ

Las precipitaciones registradas en la entidad motivaron el resguardo de familias, en medio de las recientes condiciones meteorológicas.

Las recientes lluvias registradas en Coahuila llevaron a 10 familias a buscar refugio en albergues del municipio de San Pedro de las Colonias, de acuerdo con información proporcionada por Protección Civil.

La dependencia confirmó que las precipitaciones motivaron el resguardo de estas familias, en un contexto meteorológico marcado también por las bajas temperaturas y los cambios en las condiciones climáticas de la entidad.

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Las lluvias y el frío mantienen la atención sobre la disponibilidad de espacios de resguardo para la población, particularmente en los municipios donde los fenómenos meteorológicos pueden representar riesgos o dificultades para las familias.

El reporte se dio a conocer luego de una consulta sobre la ocupación de los albergues ante las condiciones meteorológicas registradas recientemente.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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