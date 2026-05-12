Presenta Magaly Hernández nuevamente iniciativa para proteger derechos y dignidad de docentes en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Presenta Magaly Hernández nuevamente iniciativa para proteger derechos y dignidad de docentes en Coahuila
    La diputada Magaly Hernández Aguirre aseguró que la propuesta busca brindar respaldo jurídico y emocional a docentes que enfrenten denuncias sin sustento o procedimientos injustificados. ARCHIVO

La propuesta, presentada en el marco del Día del Maestro, busca garantizar acompañamiento jurídico y psicológico a trabajadores de la educación ante acusaciones infundadas

En el Congreso de Coahuila fue presentada nuevamente la iniciativa de Ley para la Protección de la Dignidad, Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación, una propuesta que busca brindar respaldo institucional a docentes frente a acusaciones falsas, violencia laboral y afectaciones a su salud emocional.

La legisladora impulsora de la iniciativa señaló que el proyecto fue presentado originalmente hace casi un año, aunque ahora incorpora modificaciones derivadas de nuevos casos y experiencias compartidas por integrantes del magisterio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/celebra-la-unpf-en-coahuila-que-sep-mantenga-cierre-del-ciclo-escolar-hasta-julio-JH20638537

“Pregúntenles a los maestros qué prefieren de regalo del Día del Maestro: una taza, un aplauso o una ley que los proteja de todas estas calumnias que suceden constantemente”, expresó durante la exposición de motivos.

La iniciativa plantea la creación de un marco legal orientado a proteger la dignidad, integridad y derechos del personal docente frente a acusaciones falsas o procedimientos considerados injustificados, sin dejar de garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta contempla el reconocimiento de la presunción de inocencia para maestras y maestros durante procesos administrativos, así como el derecho al debido proceso, lo que implica acceso a defensa jurídica, notificación oportuna y conocimiento pleno de las acusaciones en su contra. Incorpora el derecho del personal educativo a desempeñar sus funciones en entornos libres de violencia, hostigamiento o afectaciones a su salud mental. Además, obliga a las autoridades educativas a implementar medidas de acompañamiento psicológico y jurídico para docentes que enfrenten investigaciones o conflictos derivados de su labor.

Propone la creación de un protocolo estatal para la atención y evaluación preliminar de quejas administrativas contra personal docente que buscaría revisar inicialmente si las denuncias cuentan con elementos suficientes antes de avanzar en procedimientos que pudieran afectar la estabilidad laboral o reputación de las y los trabajadores de la educación.

Además contempla también medidas de restitución en casos donde las acusaciones resulten infundadas, entre ellas la reincorporación inmediata al cargo, conservación de derechos laborales y acceso a apoyo psicológico y legal.

El proyecto aclara que las denuncias presentadas por niñas, niños y adolescentes no podrán considerarse maliciosas de manera automática y deberán atenderse bajo el principio del interés superior de la niñez.

Asimismo, se establece que la Secretaría de Educación deberá coordinar campañas de sensibilización sobre el respeto a la labor docente y las consecuencias de denuncias falsas, además de promover ambientes escolares sanos y mecanismos de prevención de conflictos laborales.

El documento también prevé medidas restaurativas no sancionatorias para casos de abuso o simulación en procedimientos administrativos, como compromisos de no repetición, orientación psicológica y capacitación en derechos humanos y cultura de paz.

La iniciativa surge en medio de un contexto que, de acuerdo con la legisladora, ha evidenciado un incremento en situaciones de violencia, hostigamiento y denuncias sin sustento contra docentes en distintos niveles educativos, principalmente en primaria y secundaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Maestros
Violencia

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Morena
CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Nueva Escuela Mundialista Mexicana

La Nueva Escuela Mundialista Mexicana
true

Con la 4T, México es un pueblo encadenado

true

POLITICÓN: Ante la inacción federal, crisis de AHMSA amenaza con escalar y volverse munición electoral
En el interior de la vivienda fue localizado sin vida un hombre de 74 años, quien se encontraba sobre el piso y en avanzado estado de descomposición, de acuerdo con autoridades.

Hallan sin vida a adulto mayor en avanzado estado de descomposición en Saltillo
El joven lesionado fue trasladado de emergencia a la Clínica 2 del IMSS, donde médicos intentaron estabilizarlo; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Saltillo: muere en el hospital joven motociclista tras brutal choque en V.Carranza

Jugadores, entrenadores y familias celebraron las medallas obtenidas por las selecciones coahuilenses en la Arena BUAP.

Selecciones de Coahuila hacen historia con doble podio en básquetbol nacional
Zelenski ha criticado públicamente a Estados Unidos de maneras que habrían sido impensables el año pasado.

Volodímir Zelenski comienza a distanciarse del gobierno de Trump
El presidente Vladimir Putin, líder ruso, camina sobre la cuerda floja: reconoce el descontento público sin dar indicios de que vaya a ceder en sus demandas en Ucrania.

Putin dijo que la guerra ‘está llegando a su fin’, pero no cede en sus términos