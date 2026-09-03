‘Lo pagarás con tus hijos’: viuda de hombre asesinado en anexo acusa amenaza dentro de juzgado

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    ‘Lo pagarás con tus hijos’: viuda de hombre asesinado en anexo acusa amenaza dentro de juzgado
    Cinthya Vara, viuda de Jesús Alfredo Salayandia, aseguró haber recibido una presunta amenaza al terminar la audiencia. REDES SOCIALES

Cinthya Vara denunció una presunta amenaza de la madre de uno de los imputados y responsabilizó a familiares de cualquier agresión contra ella o sus tres hijos

MONCLOVA, COAH.- Lo que ocurrió al interior de un juzgado tras una audiencia por el homicidio de Jesús Alfredo Salayandia Reyes terminó con una nueva denuncia de la viuda de la víctima, Cinthya Vara, quien aseguró haber sido amenazada por la madre de uno de los imputados.

Vara relató que, al salir de la audiencia, la mujer se acercó y presuntamente le advirtió que pagaría con sus hijos por haber conseguido que su familiar fuera enviado a prisión.

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El señalamiento ocurrió después de que un juez ordenara la privación de la libertad de Ángel Arturo, acusado de homicidio calificado con ventaja, y de su jefe, Erick Abisael, relacionados con la muerte de Salayandia, quien fue golpeado en 2022 mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación.

La viuda aseguró que solicitará la revisión de las cámaras de seguridad del juzgado y que los custodios que se encontraban cerca sean llamados como testigos, pues algunos pudieron haber escuchado la presunta amenaza.

Vara, quien actualmente cuenta con protección permanente debido a situaciones de riesgo anteriores, dijo que acudirá nuevamente ante las autoridades para formalizar la denuncia.

Además, responsabilizó a familiares de los imputados de cualquier agresión que pudiera sufrir ella o alguno de sus tres hijos.

La mujer reiteró que continuará con el proceso para buscar justicia por la muerte de su esposo, aunque señaló que ahora su principal preocupación es garantizar la seguridad de su familia.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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