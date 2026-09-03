Carlos García representará a Coahuila en el Mundial de Ciclismo de Ruta

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    Carlos García representará a Coahuila en el Mundial de Ciclismo de Ruta
    El coahuilense volverá a compartir equipo con Isaac del Toro, con quien anteriormente coincidió en el AR Monex Team. FOTO: INEDEC

El pedalista originario de San Pedro de las Colonias fue convocado al Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, donde compartirá la selección mexicana con Isaac del Toro

El ciclismo coahuilense tendrá presencia en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, luego de que Carlos García fuera convocado por la Unión Ciclista de México para integrar la selección nacional que competirá en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.

El pedalista, originario de San Pedro de las Colonias, forma parte de la lista de siete ciclistas mexicanos de la categoría Elite varonil que acudirán a la competencia internacional. Junto al coahuilense estarán Isaac del Toro, Eder Frayre, Édgar Cadena, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega y Tomás Aguirre.

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Para García, la convocatoria representa un nuevo paso dentro de su carrera deportiva, después de haber tenido su primera participación en el ciclo olímpico durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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En aquella competencia, el representante de Coahuila concluyó en el lugar 27 de la prueba de ruta, con un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 55 segundos. Ahora tendrá la oportunidad de medirse nuevamente con algunos de los ciclistas que integran el equipo mexicano en una de las principales citas del calendario internacional.

Uno de los reencuentros será con Isaac del Toro, con quien García compartió equipo cuando ambos formaron parte del AR Monex Team. Esta vez, los dos llegarán como integrantes de la selección mexicana y buscarán colocarse entre los mejores de la competencia mundial.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de la Unión Ciclista Internacional (UCI) contempla actividades del 20 al 27 de septiembre. La prueba contrarreloj está programada para el 20 de septiembre, mientras que la carrera de ruta se disputará el día 27.

La edición de este año reunirá a más de mil ciclistas provenientes de entre 75 y 80 países. Montreal será sede de la competencia, que además estará vinculada con la conmemoración del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos celebrados en esa ciudad en 1976.

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La participación de García también representa una oportunidad para que el ciclismo de Coahuila vuelva a tener presencia en un escenario internacional. El pedalista sampetrino llegará a Canadá después de su experiencia en Santo Domingo y con el objetivo de aportar al representativo mexicano en la disputa por el título mundial.

Tanto García como Del Toro buscarán competir por el maillot arcoíris, distintivo que identifica al campeón mundial de ciclismo, en una cita que reunirá a representantes de las principales potencias de la disciplina.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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