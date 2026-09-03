Revelan que Rusia está ayudando secretamente a Irán a construir misiles supersónicos para atacar buques de guerra de EU

Revelan que Rusia está ayudando secretamente a Irán a construir misiles supersónicos para atacar buques de guerra de EU

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Los funcionarios rusos e iraníes no han hablado públicamente sobre el programa ni han hecho declaraciones al respecto

Internacional
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Según un nuevo informe, Rusia ha estado ayudando secretamente a Irán durante años a desarrollar una serie de misiles supersónicos para atacar buques de guerra estadounidenses.

Según informó el Financial Times, el proyecto C430L ha permitido que los principales expertos rusos en misiles ayuden a Irán a desarrollar una nueva clase de armas supersónicas capaces de atacar los portaaviones y buques de guerra estadounidenses desplegados en Oriente Medio.

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Supuestamente, el programa comenzó en 2023 con el objetivo de ayudar a Teherán a desarrollar su propio sistema de propulsión ramjet, que permitiría a sus misiles de crucero alcanzar velocidades varias veces superiores a la del sonido, lo que dificultaría su interceptación.

“Para los iraníes, esto les proporcionaría un sistema de armas estratégico cualitativamente nuevo que podría amenazar a los buques de la Armada estadounidense”, declaró al Financial Times Jim Lamson, exanalista militar de la CIA especializado en Irán.

Los funcionarios rusos e iraníes no han hablado públicamente sobre el programa ni han hecho declaraciones al respecto.

Supuestamente, la cooperación en el sistema de estatorreactor comenzó cuando Irán armó a Rusia con sus drones suicidas Shahed, avanzados y relativamente baratos, que han marcado el curso de la guerra en Ucrania.

$!Una mejora en el programa de misiles de Irán supondría una amenaza para los portaaviones y buques de guerra estadounidenses desplegados en la región.
Una mejora en el programa de misiles de Irán supondría una amenaza para los portaaviones y buques de guerra estadounidenses desplegados en la región. AP

ALIANZA

Rusia e Irán han fortalecido su relación militar y se han comprometido a mantenerse unidos económicamente frente a Occidente, incluso frente a las sanciones estadounidenses.

Según el Financial Times, la correspondencia filtrada entre ambos países reveló que Rosoboronexport, la empresa estatal rusa de exportación de armas, organizó el programa de asistencia para el desarrollo de misiles supersónicos.

Según se informa, funcionarios rusos de exportación de armas y expertos en cohetes realizaron repetidos viajes a Irán antes de que se firmara formalmente el contrato del C430L en noviembre de 2023, y ambas naciones intercambiaron notas sobre el desarrollo del sistema de cohetes a lo largo de los años.

Según la correspondencia, incluso se hicieron planes en abril de 2025 para enviar una delegación de dos docenas de especialistas rusos a Irán para que actuaran como consultores en relación con los aviones supersónicos.

Las conversaciones se prolongaron hasta 2026, y la correspondencia más reciente, fechada en junio, trataba sobre la siguiente fase de planificación del programa, según informó el Financial Times.

Si bien Irán ha construido y probado en vuelo su propio sistema de propulsión ramjet, aún no ha desplegado ningún misil de crucero supersónico con asistencia rusa, lo que deja en el aire el estado actual de su desarrollo.

El informe se publica apenas un día después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometiera apoyar a Irán durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán, un evento presentado como un contrapeso a la influencia global de Estados Unidos.

Rusia ha sido acusada anteriormente de ayudar a Irán durante toda la guerra con Estados Unidos, incluso proporcionando asistencia para la selección de objetivos satelitales para los ataques de represalia que Teherán ha lanzado repetidamente contra bases militares en Oriente Medio.

Según los informes, Moscú también envió componentes para drones, misiles y explosivos a Irán durante la guerra.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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