Revelan que Rusia está ayudando secretamente a Irán a construir misiles supersónicos para atacar buques de guerra de EU

Según un nuevo informe, Rusia ha estado ayudando secretamente a Irán durante años a desarrollar una serie de misiles supersónicos para atacar buques de guerra estadounidenses. Según informó el Financial Times, el proyecto C430L ha permitido que los principales expertos rusos en misiles ayuden a Irán a desarrollar una nueva clase de armas supersónicas capaces de atacar los portaaviones y buques de guerra estadounidenses desplegados en Oriente Medio.

Supuestamente, el programa comenzó en 2023 con el objetivo de ayudar a Teherán a desarrollar su propio sistema de propulsión ramjet, que permitiría a sus misiles de crucero alcanzar velocidades varias veces superiores a la del sonido, lo que dificultaría su interceptación. “Para los iraníes, esto les proporcionaría un sistema de armas estratégico cualitativamente nuevo que podría amenazar a los buques de la Armada estadounidense”, declaró al Financial Times Jim Lamson, exanalista militar de la CIA especializado en Irán. Los funcionarios rusos e iraníes no han hablado públicamente sobre el programa ni han hecho declaraciones al respecto. Supuestamente, la cooperación en el sistema de estatorreactor comenzó cuando Irán armó a Rusia con sus drones suicidas Shahed, avanzados y relativamente baratos, que han marcado el curso de la guerra en Ucrania.