Noruega incauta buque ruso para hacer cumplir reclamación ucraniana de 4 mil 220 millones

Naftogaz intenta recuperar el multimillonario laudo arbitral derivado de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 y de la incautación de activos energéticos ucranianos, incluidos yacimientos de gas y gasoductos.

Las autoridades noruegas incautaron el miércoles un buque ruso en el archipiélago ártico de Svalbard, Noruega a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz , como parte de un esfuerzo global para hacer cumplir un laudo arbitral de 4 mil 220 millones de dólares.

En 2023, un tribunal arbitral de La Haya ordenó a Rusia pagar 4 mil 220 millones de dólares a la empresa energética estatal ucraniana por incautar ilegalmente sus activos en Crimea.

Tras la negativa de Rusia a pagar, Naftogaz ha presentado solicitudes ante tribunales nacionales para obtener órdenes judiciales que permitan incautar activos comerciales rusos.

RESOLUCIÓN A FAVOR DE EMPRESA UCRANIANA ES “TERRORISTMO DE ESTADO”

“Este es otro paso importante hacia el restablecimiento de la justicia por la incautación ilegal por parte de Rusia de los activos de Naftogaz en Crimea. Rusia no puede eludir su responsabilidad simplemente negándose a cumplir un laudo arbitral internacional. Seguiremos persiguiendo activos rusos en todo el mundo”, señaló el director general de Naftogaz, Sergii Fedorenko.

Preguntado el jueves sobre la medida de Noruega, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo que la incautación de buques civiles y los ataques contra la navegación mercante eran “actos de terrorismo de Estado”.

También condenó las recientes advertencias de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenskyy, a aerolíneas extranjeras de que sobrevolar Rusia ya no sería seguro debido a los ataques ucranianos con drones de largo alcance.

En su intervención en el Foro Económico Oriental en la ciudad rusa de Vladivostok, Putin relacionó la incautación del buque y la advertencia de Zelenskyy, afirmando que esos incidentes “complican” las perspectivas de futuras conversaciones de paz. Los aliados de Kiev son “cómplices del terrorismo internacional” al guardar silencio sobre estas cuestiones, añadió.

El embajador de Rusia en Noruega, Nikolai Korchunov, dijo a la agencia noticiosa estatal rusa Tass que la incautación del buque fue una “violación del derecho internacional con motivaciones políticas”.

La decisión judicial de aprehender el buque será apelada, agregó apuntando que la embajada estaba en contacto con la tripulación y el pasaje, reportó Tass.

INCAUTACIÓN DE NORUEGA SE PRODUCE POR ORDEN DEL PODER JUDICIAL

La incautación por parte de Noruega del buque ruso se produjo después de una orden del tribunal de distrito de Nord-Troms emitida el 31 de agosto, señaló el gobernador de Svalbard, Lars Fause, en un comunicado.

Tras la incautación, el buque no podrá abandonar su ubicación actual en Barentsburg, Svalbard, añadió.

El buque ruso se utiliza para cruceros comerciales de expedición, incluidos viajes a Svalbard.