Investigan posible caso de tuberculosis en anexo de Sabinas

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    Investigan posible caso de tuberculosis en anexo de Sabinas
    Autoridades exhortan a acudir a los Centros de Salud ante síntomas como sudoración nocturna y problemas respiratorios. IA

Autoridades sanitarias investigan un posible caso de tuberculosis en un hombre que estuvo internado en un anexo de Sabinas

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Salud de la Región Carbonífera investiga un posible caso de tuberculosis en un hombre que anteriormente estuvo internado en un centro de rehabilitación para las adicciones, conocido como anexo, en Sabinas.

Se informó que las autoridades ya tuvieron contacto con el paciente y su familia para brindar atención médica y dar seguimiento al caso.}

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/pagan-mas-de-900-mil-y-se-quedan-sin-viaje-a-europa-maestras-jubiladas-acusan-a-agencia-de-monclova-CG23255362

El padecimiento también afecta el sistema respiratorio, por lo que recomendó a quienes presenten síntomas acudir a los Centros de Salud, donde se cuenta con cuatro antibióticos esenciales para combatir la infección, además de personal encargado de dar seguimiento a los casos de tuberculosis.

Las autoridades también ofrecen estudios de laboratorio para analizar muestras de personas que presenten síntomas y determinar si se trata de casos sospechosos.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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