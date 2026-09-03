Investigan posible caso de tuberculosis en anexo de Sabinas

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Salud de la Región Carbonífera investiga un posible caso de tuberculosis en un hombre que anteriormente estuvo internado en un centro de rehabilitación para las adicciones, conocido como anexo, en Sabinas.

Se informó que las autoridades ya tuvieron contacto con el paciente y su familia para brindar atención médica y dar seguimiento al caso.}