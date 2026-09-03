Investigan posible caso de tuberculosis en anexo de Sabinas
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Autoridades sanitarias investigan un posible caso de tuberculosis en un hombre que estuvo internado en un anexo de Sabinas
SABINAS, COAH.- La Secretaría de Salud de la Región Carbonífera investiga un posible caso de tuberculosis en un hombre que anteriormente estuvo internado en un centro de rehabilitación para las adicciones, conocido como anexo, en Sabinas.
Se informó que las autoridades ya tuvieron contacto con el paciente y su familia para brindar atención médica y dar seguimiento al caso.}
El padecimiento también afecta el sistema respiratorio, por lo que recomendó a quienes presenten síntomas acudir a los Centros de Salud, donde se cuenta con cuatro antibióticos esenciales para combatir la infección, además de personal encargado de dar seguimiento a los casos de tuberculosis.
Las autoridades también ofrecen estudios de laboratorio para analizar muestras de personas que presenten síntomas y determinar si se trata de casos sospechosos.