Protege el magistrado Mery Ayup despojo inmobiliario en Coahuila

Según Mejía Berdeja, Mery Ayup incurrió en actos de corrupción por violaciones graves a la Constitución Política de México al proteger actos de despojo a particulares.

Una solicitud de juicio político contra el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup , presentó ayer el diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja.

El legislador de oposición señaló que, en los juzgados civiles y penales, las resoluciones se venden al mejor postor y se manejan con base en complicidades y tráfico de influencias.

Mejía Berdeja enfatizó que en el Poder Judicial de esta entidad existe una mafia que brinda protección a bandas organizadas de abogados y funcionarios, dedicadas al despojo de inmuebles.

SUEÑO GUAJIRO

Pateando el bote se la pasan los legisladores federales, en particular con la iniciativa de ley de seguros médicos mayores y de hospitales privados, propuesta por el coahuilense Jericó Abramo Masso.

La propuesta legislativa se presentó en diciembre del 2025, con un acuerdo de ley aceptado por todos los partidos políticos.

El dictamen se iba a votar en abril, pero el sector de seguros solicitó más tiempo para mejorar la iniciativa y pasaron cuatro meses a partir de mayo.

La reforma pretende erradicar los abusos y arbitrariedades cometidas por las empresas de seguros de gastos médicos que encarecen el servicio y se niegan a regular las tarifas.

Abramo Masso dijo ayer que ya se acabó el tiempo y que este mes de septiembre, sin excusas, debe de aprobarse esta importante ley que va a beneficiar a millones de mexicanos.

¿Será?

DISTRITO VAQUERO

El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde saltillense Javier Díaz recorrieron ayer las instalaciones de la Expo Coahuila que se va a inaugurar en octubre próximo.

El millonario proyecto fortalecerá el desarrollo económico y turístico, con exposiciones, conciertos y presentaciones artísticas de talla nacional e internacional.

El video muestra al mandatario estatal y al edil sarapero supervisando, en compañía del jefe de Gabinete, Blas Flores, algunos aspectos del distrito vaquero y Rodeo Saltillo.

Ahí la llevan...

ENTRE CEJA Y CEJA

La coahuilense Hilda Flores Escalera se mantiene en la lista de posibles candidatas al gobierno de Coahuila, pero enfrenta la oposición de la senadora Carolina Viggiano Austria.

La ex primera dama de Coahuila ni perdona, ni olvida, y trae entre ceja y ceja a la actual representante del Gobierno de Coahuila en México.

La senadora hidalguense olvida que el esposo de Hilda, Emilio Gamboa, es un influyente político priista, con importantes nexos con grupos de gran poder político y económico en México.