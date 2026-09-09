Lo que viene para Coahuila en el Presupuesto 2027: Tren Saltillo-Laredo y perforación de pozos en la Cuenca de Burgos

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    Lo que viene para Coahuila en el Presupuesto 2027: Tren Saltillo-Laredo y perforación de pozos en la Cuenca de Burgos
    El tren Saltillo-Nuevo Laredo contempla una trayectoria de 363.1 kilómetros. ESPECIAL

El Paquete Económico 2027, presentado ante la Cámara de Diputados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, contempla un gasto neto total de 10.6 billones de pesos. En el rubro de Coahuila aparecen recursos para la explotación primaria perforando pozos convencionales y horizontales.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 contempla asignaciones de inversión para Coahuila, entre las que destacan más de 41 mil millones de pesos para el sistema ferroviario de pasajeros y poco más de 2 mil 800 millones de pesos para la explotación de hidrocarburos en la cuenca de Burgos.

Tras la recepción del documento, el diputado federal Jericó Abramo Masso confirmó el inicio de la revisión detallada, anexo por anexo, para evaluar el impacto del gasto federal en las entidades federativas y municipios.

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En el caso de Coahuila, compartió que la propuesta del PPEF contempla partidas prioritarias orientadas a la conectividad ferroviaria de pasajeros, infraestructura hospitalaria del IMSS, explotación energética y fortalecimiento de la educación superior.

MEGAOBRA FERROVIARIA: MÁS DE 41 MIL MDP PARA EL TREN SALTILLO-LAREDO

El proyecto de infraestructura con mayor asignación presupuestal para la región es el Sistema Ferroviario para conectar Saltillo-Nuevo Laredo, coordinado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Para el ejercicio 2027, la propuesta contempla una partida de 41 mil 985.8 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 191.9 por ciento respecto a los 14 mil 386 millones de pesos aprobados en el PEF 2026.

$!Lo que viene para Coahuila en el Presupuesto 2027: Tren Saltillo-Laredo y perforación de pozos en la Cuenca de Burgos

La obra contempla una trayectoria de 363.1 kilómetros y la construcción de cinco paradas estratégicas: dos estaciones terminales en Saltillo y Nuevo Laredo, así como tres estaciones intermedias en Santa Catarina, Monterrey Centro y Monterrey Norte.

En infraestructura de salud se destinan mil 51.4 millones de pesos para la construcción de un centro hospitalario equipado con 260 camas.

INVERSIÓN ENERGÉTICA, EDUCACIÓN SUPERIOR Y CIENCIA

Dentro del sector energético e hidrocarburos destaca la partida asignada al proyecto Burgos, que abarca áreas de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, con 2 mil 849.1 millones de pesos orientados al desarrollo de 81 campos mediante pozos convencionales y horizontales.

Por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se programan obras de refuerzo a la red eléctrica en las zonas de Piedras Negras, con 16.5 millones de pesos, y Acuña, con 32 millones.

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En el ámbito educativo y de investigación científica, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) contempla una asignación presupuestaria de mil 435.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 6.8 por ciento respecto al año anterior.

Para los subsidios a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se proponen mil 874.1 millones de pesos, con un incremento de 3.2 por ciento.

Adicionalmente, el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) proyecta un presupuesto de 243.9 millones de pesos, lo que representa un incremento de 11.6 por ciento.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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