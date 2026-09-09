Sheinbaum descarta nuevos impuestos y gasolinazos en 2027 con Paquete Fiscal

Durante La Mañanera del Pueblo , Sheinbaum rechazó las versiones que advertían sobre nuevos gravámenes y explicó que los cambios fiscales incluidos en el proyecto están enfocados principalmente en cerrar espacios a quienes evaden sus obligaciones tributarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni aumentos abruptos en los precios de los combustibles, conocidos popularmente como “gasolinazos”. La mandataria también afirmó que el Gobierno federal mantendrá los incentivos para atraer inversiones al país.

La mandataria sostuvo que los estímulos contemplados dentro del Plan México para nuevas inversiones continuarán vigentes y no se verán afectados por las medidas dirigidas a combatir la evasión fiscal. Con ello, el Gobierno busca mantener condiciones favorables para la llegada y expansión de empresas.

“No hay nuevos impuestos, eso es lo primero. Tampoco va a haber gasolinazos”, afirmó la Presidenta.

GOBIERNO MANTENDRÁ ESTÍMULOS PARA COMBUSTIBLES

Otro de los puntos abordados por Sheinbaum fue el precio de la gasolina y el diésel. La Presidenta explicó que, si las cotizaciones internacionales del petróleo se mantienen elevadas o registran nuevos incrementos, se conservarán los estímulos necesarios para evitar aumentos significativos en los combustibles.

La estrategia busca contener el impacto que podrían generar los movimientos del mercado internacional sobre los precios internos. El Gobierno federal ha utilizado estímulos fiscales como una herramienta para moderar las variaciones en los costos de las gasolinas.

La posición de Sheinbaum ocurre mientras el Congreso analiza el Paquete Económico 2027, documento que contempla las previsiones de ingresos, gasto y las principales disposiciones fiscales para el próximo ejercicio.

La Presidenta también rechazó que el proyecto implique un crecimiento descontrolado de la deuda pública. Frente a las críticas sobre las finanzas nacionales, defendió el contenido de la propuesta y aseguró que mantiene una política de responsabilidad presupuestaria.

“Es un paquete económico responsable. No se está endeudando al país, como lo quieren decir, y no hay nuevos impuestos, como también estuvieron informando hace unos días. Eso es falso”, declaró.

MÁS RECURSOS PARA EDUCACIÓN, SALUD Y CIENCIA

De acuerdo con las cifras presentadas por la Presidenta, el proyecto contempla incrementos presupuestales para distintos sectores. Educación tendría un aumento de 10.7%, mientras que ciencia recibiría 13% más recursos y el presupuesto destinado a salud crecería 11.3%.

La propuesta también considera mayores recursos para seguridad, principalmente para fortalecer la consolidación de la Guardia Nacional y las áreas encargadas de inteligencia e investigación.

Sheinbaum aseguró que los recursos para los programas constitucionales del Bienestar están garantizados. También sostuvo que el presupuesto destinado a los trabajadores del Estado y sus salarios contempla incrementos por encima de la inflación.

La administración federal plantea así una combinación de medidas para mantener los ingresos públicos mediante una mayor fiscalización, mientras preserva los recursos destinados a programas sociales, servicios públicos y áreas consideradas prioritarias.

EVASIÓN FISCAL, EL FOCO DE LAS MEDIDAS

Sheinbaum insistió en que el objetivo de los cambios fiscales no es crear nuevos impuestos para la población, sino evitar que contribuyentes utilicen mecanismos para eludir el pago de sus obligaciones.

La estrategia, explicó, permitirá fortalecer la recaudación sin modificar de manera generalizada las tasas impositivas. El planteamiento será revisado por los legisladores durante el proceso de discusión del Paquete Económico 2027.

La Presidenta resumió la postura de su administración al señalar que el proyecto busca mantener los recursos destinados a la población y, al mismo tiempo, combatir prácticas de evasión.

“Sencillamente, evitar evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente. Ese es el paquete”, concluyó Sheinbaum.

DATOS CURIOSOS

· El Paquete Económico 2027 no contempla, según Sheinbaum, nuevos impuestos.

· La Presidenta también descartó “gasolinazos” durante 2027.

· Educación tendría un aumento presupuestal de 10.7%.

· Ciencia contempla un incremento de 13%.