Coahuila
/ 26 febrero 2026
    Lobos al Rescate, de la UAdeC, se suman al combate de incendios forestales en Coahuila
    Este jueves se dieron a conocer los resultados de la temporada de incendios forestales 2025 y objetivos de temporada 2026. CORTESÍA

La Universidad formaliza su integración al Consejo Ciudadano; 250 universitarios apoyan en prevención y capacitación

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, rindió protesta como integrante del Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales, donde destacó la participación de “Lobos al Rescate” como brazo universitario en tareas de prevención y apoyo comunitario.

La sesión fue convocada por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y se realizó en el patio central del Palacio de Gobierno de Coahuila, con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como autoridades estatales, representantes del Ejército Mexicano, iniciativa privada, fundaciones y sector educativo.

TRABAJO COORDINADO Y MAYOR INVERSIÓN

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez Salinas subrayó que el Consejo es un espacio clave donde el trabajo conjunto entre sociedad civil, empresarios y gobierno cobra especial relevancia.

Destacó que 2025 fue un año positivo en materia de combate a incendios forestales, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, y aseguró que se continuará fortaleciendo la prevención, el equipamiento y la coordinación interinstitucional. Asimismo, agradeció el respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, alcaldes, brigadistas y empresarios.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, enfatizó que el combate a incendios forestales es una prioridad para la administración estatal, al estar ligado directamente con la preservación de áreas naturales y la biodiversidad.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez rindió protesta como integrante del Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales en Palacio de Gobierno.
El rector Octavio Pimentel Martínez rindió protesta como integrante del Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales en Palacio de Gobierno. CORTESÍA

Por su parte, el subsecretario de Incendios Forestales, René Medina Morales, presentó los resultados de la temporada 2025 y los objetivos para 2026, los cuales —dijo— son producto del esfuerzo coordinado entre dependencias e instituciones integrantes del Consejo.

UNIVERSIDAD Y JUVENTUD AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE

Durante su intervención, el rector Octavio Pimentel Martínez afirmó que la UAdeC respalda estas acciones mediante capacitación especializada y a través del programa “Lobos al Rescate”.

Detalló que alrededor de 250 jóvenes participan en proyectos de prevención mediante esquemas de servicio social, prácticas profesionales y programas de formación, creando un círculo de trabajo colaborativo que fortalece tanto la protección ambiental como el desarrollo integral del estudiantado.

“Colaboramos con mucho gusto y con la intención de que los jóvenes se desarrollen de una mejor manera y que a Coahuila le vaya mejor”, expresó.

