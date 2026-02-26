Lobos al Rescate, de la UAdeC, se suman al combate de incendios forestales en Coahuila

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, rindió protesta como integrante del Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales, donde destacó la participación de “Lobos al Rescate” como brazo universitario en tareas de prevención y apoyo comunitario.

La sesión fue convocada por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y se realizó en el patio central del Palacio de Gobierno de Coahuila, con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como autoridades estatales, representantes del Ejército Mexicano, iniciativa privada, fundaciones y sector educativo.

TRABAJO COORDINADO Y MAYOR INVERSIÓN

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez Salinas subrayó que el Consejo es un espacio clave donde el trabajo conjunto entre sociedad civil, empresarios y gobierno cobra especial relevancia.

Destacó que 2025 fue un año positivo en materia de combate a incendios forestales, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, y aseguró que se continuará fortaleciendo la prevención, el equipamiento y la coordinación interinstitucional. Asimismo, agradeció el respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, alcaldes, brigadistas y empresarios.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, enfatizó que el combate a incendios forestales es una prioridad para la administración estatal, al estar ligado directamente con la preservación de áreas naturales y la biodiversidad.