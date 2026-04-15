Lobos internacionales: incrementa UAdeC 50% movilidad académica

El Programa de Movilidad Académica Internacional “Lobos Internacionales” de la Universidad Autónoma de Coahuila consolidó durante el semestre enero–junio de 2026 uno de sus periodos de mayor crecimiento, al ampliar significativamente la participación estudiantil, la cobertura académica y la proyección internacional. En total, 60 estudiantes realizaron estancias en el extranjero, cifra que representa un incremento del 50 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, evidenciando el fortalecimiento de las estrategias de internacionalización de la institución.

La participación incluyó a 28 programas educativos provenientes de 20 escuelas, facultades y centros de investigación en todo el Estado, lo que refleja una mayor integración de diversas áreas del conocimiento en estos esquemas formativos. DIVERSIFICACIÓN ACADÉMICA Y ALCANCE INTERNACIONAL La movilidad se concentró principalmente en el nivel Licenciatura con 49 estudiantes, mientras que 6 correspondieron a Doctorado y cinco a Maestría, confirmando la relevancia de estas experiencias en la formación profesional.

En cuanto a la distribución por género, destacó la participación de mujeres, con 40 alumnas frente a 20 hombres. Por región, el Sureste encabezó la lista con 44 estudiantes, seguido de La Laguna con 12 y la Norte con 4. A nivel internacional, el programa tuvo presencia en 14 países y 28 universidades, consolidando una red de colaboración académica amplia y diversificada. Europa se mantuvo como el principal destino, particularmente España e Italia, aunque también se fortaleció la presencia en América y se avanzó hacia Asia con intercambios en China y Corea del Sur.

Entre los destinos destacan instituciones en España —con 21 movilidades en 8 universidades—, así como universidades en Estados Unidos, Brasil, Colombia y Alemania. Además, se incorporaron nuevos países como Irlanda, Francia y Rusia, ampliando el horizonte de oportunidades para el estudiantado. De manera complementaria, el programa impulsó esquemas de doble titulación, estancias cortas y prácticas internacionales, lo que diversifica las modalidades de participación y fortalece la formación académica con una visión global. Estos resultados reflejan un crecimiento sostenido del programa, no solo en volumen, sino en calidad y alcance, posicionando a la UAdeC como una institución con mayor proyección internacional y con más oportunidades para el desarrollo integral de su comunidad estudiantil.

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