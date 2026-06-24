Localizan a bebé recién nacido dentro de una bolsa junto a un contenedor de basura en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Un bebé recién nacido fue localizado abandonado al interior de una bolsa de plástico, a un costado de un contenedor de basura en la colonia Independencia del municipio de Castaños, en un hecho que causó consternación e indignación en la Región Centro. De acuerdo con la información recabada por VANGUARDIA, se trata de un bebé varón prematuro de entre 34 semanas con cinco días de gestación. Aparentemente tenía apenas unas horas de haber nacido al momento de ser encontrado.

El hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles. Una vecina del sector salió de su domicilio para tirar basura y escuchó el llanto del recién nacido cerca del contenedor. Alarmada por la situación, pidió apoyo de inmediato a una ambulancia del municipio que en ese momento circulaba por el área. El menor fue localizado al interior de una bolsa, envuelto en una cobijita y con restos de placenta y sangre. Esto hace presumir que tenía muy poco tiempo de haber nacido cuando fue abandonado a la intemperie, bajo las altas temperaturas registradas en la región.

Paramédicos del municipio le brindaron los primeros auxilios en el lugar. Posteriormente, con apoyo de elementos de Seguridad Pública y de una unidad de la Policía Municipal, fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó bajo atención médica especializada. Martha Herrera, subprocuradora de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), señaló que el reporte fue atendido con rapidez. Explicó que minutos después de haber sido localizado, el bebé ya se encontraba en el hospital recibiendo atención. Indicó que, aunque se trata de un recién nacido prematuro y continúa bajo valoración médica, su estado de salud es estable. Hasta el momento no se ha reportado que se encuentre grave.

La subprocuradora informó que, una vez ingresado al hospital, el menor quedó bajo resguardo de la Pronnif. La dependencia implementará de inmediato las medidas de protección correspondientes para salvaguardar su integridad.

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