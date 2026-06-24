Presentan ex obreros de AHMSA al pato “Justicia Laboral”; buscan que Sheinbaum los reciba en Palacio Nacional (video)

MONCLOVA, COAH.- Cansados de esperar justicia y de tocar puertas sin obtener respuesta, ex obreros de Altos Hornos de México presentaron este miércoles al pato “Justicia Laboral”. Con ello buscan que, así como la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al famoso pato “Merlín” en Palacio Nacional, también esta ave ayude a visibilizar la situación que enfrentan miles de familias monclovenses desde la quiebra de la acerera. La peculiar protesta se llevó a cabo en la Plaza Principal de Monclova, donde como cada miércoles se reunieron los ex trabajadores encabezados por Julián Torres Ávalos. Ahí mostraron al ave, que portaba una camiseta de la Selección Mexicana y una ficha de ex obrero de AHMSA. Explicaron que representa la lucha que mantienen desde hace tres años por el pago de finiquitos, salarios caídos y prestaciones que siguen sin llegar.

La manifestación surgió luego de que hace apenas dos días el pato “Merlín”, viral por acompañar a su familia con el jersey de la Selección durante el Mundial 2026, ingresara a Palacio Nacional. Ahí fue recibido por la mandataria federal durante la conferencia matutina, hecho que llamó la atención de los ex trabajadores. Ante ello, no dudaron en lanzar un mensaje directo. Si a un pato le abrieron las puertas del recinto presidencial, esperan que “Justicia Laboral” pueda hacer visible la situación de cientos de trabajadores que llevan tres años esperando una solución. “Para que la Presidenta nos pueda escuchar, ya que vimos que al patito, que es muy famoso a nivel mundial, le abrió la puerta y les dio su apapacho ahí”, expresaron.

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Entre la ironía y el reclamo, los ex obreros dejaron claro que no buscan ridiculizar el caso de Merlín. Señalaron que su intención es evidenciar que su problema sigue sin ser atendido, pese a la gravedad social y económica que representa para la Región Centro de Coahuila. “Ojalá este patito tenga la buena suerte y que la Presidenta nos dé la llave de su Palacio para explicarle la situación de nosotros y preguntarle dónde está la justicia social”, señalaron. La protesta volvió a poner sobre la mesa la crisis que enfrentan miles de ex trabajadores de AHMSA desde el cierre de la empresa y su posterior quiebra. Hasta la fecha, no se les han cubierto finiquitos, salarios atrasados ni otras prestaciones laborales que reclaman desde hace años. Durante la reunión, Julián Torres Ávalos informó además que el grupo acordó acudir ante la mesa directiva para presentar una inconformidad contra la jueza del proceso. Esto, luego de la venta del 50 por ciento de las acciones de la línea Coahuila-Durango, operación que se concretó en 48 millones de pesos y que, aseguró, representa un monto muy inferior al valor real del activo.

El dirigente señaló que esta situación genera mayor molestia entre los ex trabajadores. Explicó que se trata de bienes de la empresa que forman parte del patrimonio del que esperan obtener recursos para el pago de lo que se les adeuda. Advirtió también que, si para el 15 de julio no se publica la convocatoria que el síndico les prometió, volverán a tomar medidas drásticas. Entre ellas mencionó el bloqueo de la carretera federal 57, al considerar que el proceso ha estado marcado por retrasos y prórrogas que, aseguran, prolongan la incertidumbre sobre el pago de sus adeudos. “Ya no es posible tanta prórroga, prórroga y prórroga; cada día que pasa para nosotros es muy perjudicial en todos los aspectos”, expresó Torres Ávalos. PROTESTAS EN CDMX Además del posible bloqueo, los ex trabajadores contemplan trasladarse a la Ciudad de México para encadenarse en alguna dependencia federal. El objetivo es exigir que el Gobierno de la República intervenga de manera directa en su caso.

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Torres Ávalos sostuvo que ya no quieren protestar en el Zócalo, donde consideran que su presencia puede pasar desapercibida. En cambio, buscan manifestarse frente a una oficina federal donde puedan ejercer mayor presión y denunciar públicamente que, a tres años del colapso de AHMSA, la problemática de los obreros sigue sin resolverse. “Nosotros no somos nada más de decir que vamos a hacer las cosas; somos de acciones, lo hemos demostrado y así vamos a seguir”, afirmó. Los ex obreros insistieron en que su lucha no puede seguir siendo ignorada. Señalaron que detrás de cada trabajador hay familias enteras que han padecido la falta de ingresos, la incertidumbre y el desgaste de una batalla que no termina. Con el pato “Justicia Laboral” en brazos y la esperanza de ser escuchados, los ex trabajadores de AHMSA volvieron a alzar la voz en Monclova para recordar que aún esperan una respuesta a sus demandas.

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