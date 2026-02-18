Localizan a Jesús Alfredo Rojas Alarcón tras semanas desaparecido en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 18 febrero 2026
    Localizan a Jesús Alfredo Rojas Alarcón tras semanas desaparecido en Monclova
    La ficha emitida en enero quedó sin efecto tras confirmarse la ubicación del hombre en la Región Centro. CORTESÍA

Tras casi un mes sin rastro, autoridades confirmaron su ubicación y cancelaron la ficha emitida en enero; familiares agradecen apoyo ciudadano

MONCLOVA, COAH.- Luego de varias semanas de incertidumbre y angustia para su familia, Jesús Alfredo Rojas Alarcón, de 30 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición desde el pasado mes de enero, fue localizado, confirmaron autoridades, lo que permitió poner fin a la ficha de búsqueda que se mantenía activa en la Región Centro de Coahuila.

Fue desde el 16 de enero de 2026 cuando se reportó que el hombre no regresó a su domicilio en Monclova, situación que generó preocupación entre sus familiares, quienes acudieron ante las autoridades para solicitar apoyo en su localización. Posteriormente, el 18 de enero, se formalizó el reporte ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que emitió una ficha de búsqueda y activó los protocolos correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Se normaliza servicio de recolección de basura en Saltillo tras diálogo entre Javier Díaz y trabajadores

De acuerdo con la información difundida en su momento, Jesús Alfredo es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.70 metros, pesa alrededor de 90 kilogramos, es de tez morena, cabello corto negro y ojos cafés. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, camiseta negra, chaqueta azul y zapatos de seguridad, características que fueron clave para su identificación durante las labores de búsqueda.

Durante el tiempo en que permaneció como no localizado, la Fiscalía solicitó la colaboración de la ciudadanía y mantuvo activa la investigación a través de la unidad especializada en personas desaparecidas en la Región Centro, con el objetivo de dar con su paradero.

Con su localización, concluye un periodo de incertidumbre para su familia, mientras que las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia oportuna y la participación ciudadana en este tipo de casos, ya que la difusión de información puede resultar determinante para lograr resultados positivos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alerta Amber
Búsqueda
Desaparecidos

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


Fiscalía de Personas Desaparecidas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO