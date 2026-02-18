Localizan a Jesús Alfredo Rojas Alarcón tras semanas desaparecido en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Luego de varias semanas de incertidumbre y angustia para su familia, Jesús Alfredo Rojas Alarcón, de 30 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición desde el pasado mes de enero, fue localizado, confirmaron autoridades, lo que permitió poner fin a la ficha de búsqueda que se mantenía activa en la Región Centro de Coahuila.

Fue desde el 16 de enero de 2026 cuando se reportó que el hombre no regresó a su domicilio en Monclova, situación que generó preocupación entre sus familiares, quienes acudieron ante las autoridades para solicitar apoyo en su localización. Posteriormente, el 18 de enero, se formalizó el reporte ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que emitió una ficha de búsqueda y activó los protocolos correspondientes.

De acuerdo con la información difundida en su momento, Jesús Alfredo es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.70 metros, pesa alrededor de 90 kilogramos, es de tez morena, cabello corto negro y ojos cafés. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, camiseta negra, chaqueta azul y zapatos de seguridad, características que fueron clave para su identificación durante las labores de búsqueda.

Durante el tiempo en que permaneció como no localizado, la Fiscalía solicitó la colaboración de la ciudadanía y mantuvo activa la investigación a través de la unidad especializada en personas desaparecidas en la Región Centro, con el objetivo de dar con su paradero.

Con su localización, concluye un periodo de incertidumbre para su familia, mientras que las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia oportuna y la participación ciudadana en este tipo de casos, ya que la difusión de información puede resultar determinante para lograr resultados positivos.