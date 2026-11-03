Localizan con vida en Nuevo León a dos hermanos buscados en Torreón y detienen a un hombre

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que el caso está relacionado con un conflicto familiar. De acuerdo con fuentes ministeriales de la región Laguna, el detenido es la pareja de la madre, a quien presuntamente se llevó por la fuerza de Torreón a Monterrey.

TORREÓN, COAH.- La búsqueda de Ander Uriel y Leonardo Arredondo Hernández, reportados como desaparecidos desde el viernes 30 de octubre en Torreón, terminó en Nuevo León. Los hermanos, de 2 y 4 años, fueron localizados con vida junto a su madre. El lunes 2 de noviembre, un hombre fue detenido en esa entidad por su presunta participación en los hechos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la Mujer y la Niñez, que desde el fin de semana trabajó con las autoridades de Nuevo León. Tras la localización, la mujer y sus dos hijos quedaron bajo resguardo.

BÚSQUEDA DE EXTENDIÓ A NUEVO LEÓN

La última vez que se vio a los hermanos fue el viernes 30 de octubre, en la colonia Villas Universidad, al oriente de Torreón. Alrededor de las 7:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila difundió sus fichas de búsqueda.

Por la edad de los niños y ante el riesgo que pudiera representar su desaparición, las autoridades activaron la Alerta Amber y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para ubicarlos. Esa misma tarde, la Fiscalía de Nuevo León se sumó a la búsqueda, luego de que las primeras indagatorias apuntaran hacia esa entidad.

Las autoridades mantienen bajo reserva la identidad del detenido y aún no han informado qué delitos podrían imputársele. Las diligencias continúan para definir su situación jurídica, mientras las instancias de protección dan seguimiento al caso de la madre y sus hijos.