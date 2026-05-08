En Coahuila, adelanto del cierre escolar preocupa por graduaciones, gastos y cuidado de menores

La medida contempla concluir clases el próximo 5 de junio y regresar hasta el 31 de agosto, situación que, de acuerdo con Francisco Javier Mancillas González, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila, impactará directamente en ceremonias de graduación, planeaciones escolares y dinámicas familiares.

El cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026, anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido al Mundial de Futbol 2026 y las altas temperaturas, comenzó a generar preocupación entre padres de familia, docentes y organizadores de graduaciones en Coahuila, quienes advierten complicaciones económicas, académicas y logísticas.

“Ya se tienen reservaciones y gastos predestinados para graduaciones. Adelantar todo esto puede afectar económicamente mucho a las familias”, señaló.

Mancillas González explicó que además del impacto económico, existe preocupación por la reducción de días efectivos de clase y la carga extra que enfrentarán docentes para ajustar evaluaciones, cierres administrativos y actividades académicas en menos tiempo.

“Los maestros tendrían que redoblar esfuerzos en planeaciones y trabajos rezagados, cuando esto no estaba contemplado”, comentó.

También advirtió que muchas madres y padres trabajadores organizan vacaciones o permisos laborales conforme al calendario escolar, por lo que el adelanto complicará temas de cuidado infantil.

“Hay familias que tendrán que pagar a alguien para cuidar a sus hijos o replantear permisos en sus trabajos. Son entre cinco y siete semanas sin clases”, agregó.

Entre padres de familia las opiniones se encuentran divididas. Mientras algunos consideran que el calor justifica la medida, otros cuestionan que la decisión se haya tomado con tan poca anticipación.

“¡Qué bueno que ya los suelten! El año pasado los salones eran un horno”, expresó una madre de familia, quien relató que su hijo sufrió golpes de calor en secundaria debido a fallas en minisplits.

Otros padres señalaron que el problema de fondo no es únicamente el clima, sino la falta de infraestructura adecuada en muchos planteles educativos.

“No creo que el calor justifique la medida, las escuelas deberían contar con salones climatizados”, comentó otra madre consultada, quien además indicó que hasta el momento no ha recibido información oficial sobre posibles cambios en ceremonias escolares.

La incertidumbre también alcanza a graduaciones y convivencias de fin de cursos, ya que muchas familias comenzaron a realizar pagos desde hace meses para renta de salones, banquetes, fotografía y togas.

“Me parece tristísimo que salgan así de rápido. Los niños ni siquiera van a tener su última semana de despedida con sus maestros”, expresó otra madre de familia, quien consideró que las graduaciones podrían sentirse “aisladas” del cierre emocional del ciclo escolar.

En contraste, algunos padres consideran que priorizar la salud es la mejor decisión ante las temperaturas extremas que se registran en la región.