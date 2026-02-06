Logra Fiscalía Región Laguna 1 abatir rezago en carpetas de investigación

Coahuila
/ 6 febrero 2026
    Logra Fiscalía Región Laguna 1 abatir rezago en carpetas de investigación
    Carlos Rangel Gámez, titular de la Región Laguna I de la Fiscalía General del Estado, indicó que se atienden diariamente entre 100 y 150 denuncias. FOTO: SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

Carlos Rangel Gámez, explicó que se implementaron reajustes en las dinámicas de trabajo luego de evaluar el desempeño de cada área

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado, delegación Laguna, reportó avances clave en la resolución de expedientes y la optimización del servicio al público, tras concluir un análisis operativo realizado al finalizar el ejercicio 2025.

Carlos Rangel Gámez, titular de la Región Laguna I, explicó que se implementaron reajustes en las dinámicas de trabajo luego de evaluar el desempeño de cada área. Estas modificaciones han permitido agilizar la recepción de denuncias y reducir los tiempos de espera para los usuarios.

Como parte de la estrategia estatal contra el acumulado de casos, el funcionario reveló que entre el 65 y el 70 por ciento de las indagatorias iniciadas en 2025 fueron resueltas antes de concluir el año. El porcentaje restante, aclaró, pertenece a investigaciones complejas que demandan peritajes especializados o colaboración externa.

Sobre la carga operativa, Rangel Gámez indicó que se atienden diariamente entre 100 y 150 querellas. Puntualizó que, aunque el balance de 2025 no arrojó situaciones de alerta crítica, la corporación mantiene un esquema de vigilancia coordinada para mitigar conflictos y actos delictivos vinculados con sectores juveniles.

Finalmente, el delegado subrayó que el trato directo y humano es la prioridad actual, por lo que exhortó a la población a manifestar cualquier queja o duda sobre los procesos legales, asegurando que el compromiso es garantizar justicia pronta y un servicio digno en el Ministerio Público.

Temas


Denuncias

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Organizaciones


FGE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

