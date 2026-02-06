Logra Fiscalía Región Laguna 1 abatir rezago en carpetas de investigación

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado, delegación Laguna, reportó avances clave en la resolución de expedientes y la optimización del servicio al público, tras concluir un análisis operativo realizado al finalizar el ejercicio 2025.

Carlos Rangel Gámez, titular de la Región Laguna I, explicó que se implementaron reajustes en las dinámicas de trabajo luego de evaluar el desempeño de cada área. Estas modificaciones han permitido agilizar la recepción de denuncias y reducir los tiempos de espera para los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Somos los abogados de niñas y niños’: Pronnif fija postura sobre violencia vicaria en Coahuila

Como parte de la estrategia estatal contra el acumulado de casos, el funcionario reveló que entre el 65 y el 70 por ciento de las indagatorias iniciadas en 2025 fueron resueltas antes de concluir el año. El porcentaje restante, aclaró, pertenece a investigaciones complejas que demandan peritajes especializados o colaboración externa.

Sobre la carga operativa, Rangel Gámez indicó que se atienden diariamente entre 100 y 150 querellas. Puntualizó que, aunque el balance de 2025 no arrojó situaciones de alerta crítica, la corporación mantiene un esquema de vigilancia coordinada para mitigar conflictos y actos delictivos vinculados con sectores juveniles.

Finalmente, el delegado subrayó que el trato directo y humano es la prioridad actual, por lo que exhortó a la población a manifestar cualquier queja o duda sobre los procesos legales, asegurando que el compromiso es garantizar justicia pronta y un servicio digno en el Ministerio Público.