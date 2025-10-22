Luto en primaria de San Pedro: Fallece niño de 6 años tras caerle estructura en su cabeza

Coahuila
/ 22 octubre 2025
    Luto en primaria de San Pedro: Fallece niño de 6 años tras caerle estructura en su cabeza
    La estructura colapsada dentro de la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc dejó como consecuencia la muerte de un menor de seis años, mientras las autoridades inician las investigaciones correspondientes. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- Un niño de apenas seis años de edad se convirtió en la trágica víctima de un accidente al interior de la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc, ubicada en el ejido San Miguel, San Pedro, Coahuila, durante la mañana de este miércoles.

El suceso se reportó cerca de las 9:56 de la mañana, cuando un pilar metálico que formaría parte de una techumbre del plantel colapsó.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer se quita la vida frente a su bebé en Eagle Pass, con el arma de su marido

$!Elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado resguardan el área del accidente para realizar las diligencias y trasladar el cuerpo al SEMEFO.
Elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado resguardan el área del accidente para realizar las diligencias y trasladar el cuerpo al SEMEFO. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

La caída impactó al menor en la cabeza, provocando su deceso instantáneo.

A pesar de la rápida movilización de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron tras la alerta al 911, ya nada se pudo hacer para reanimar al estudiante.

Fuentes oficiales indicaron que el cuerpo del pequeño quedó inerte, muy cerca de la estructura desplomada.

Elementos de la Policía Municipal tomaron control del área. Posteriormente arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes.

Se ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del colapso estructural.

El cuerpo del niño fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros para la realización de la necropsia de ley.

La comunidad escolar de San Miguel se encuentra de luto ante la lamentable pérdida.

Temas


Accidentes

Localizaciones


Coahuila
san pedro de las colonias
Región Laguna

Organizaciones


SEP

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

true

POLITICÓN: Acusa a empresas de hemodiálisis de estar presuntamente detrás de protestas contra el IMSS
Trabajadores de Coahuila afectados por la pérdida de empleos en el sector maquilador durante 2025.

Coahuila pierde más de 11 mil empleos en el sector maquilador, según el Inegi
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
El relanzamiento panista en Coahuila

El relanzamiento panista en Coahuila
true

Mientras la 4T avanza en la destrucción, el PAN voltea al pasado
true

T-MEC y aguas binacionales: ¿viene una situación imposible?