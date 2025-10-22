Luto en primaria de San Pedro: Fallece niño de 6 años tras caerle estructura en su cabeza
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- Un niño de apenas seis años de edad se convirtió en la trágica víctima de un accidente al interior de la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc, ubicada en el ejido San Miguel, San Pedro, Coahuila, durante la mañana de este miércoles.
El suceso se reportó cerca de las 9:56 de la mañana, cuando un pilar metálico que formaría parte de una techumbre del plantel colapsó.
La caída impactó al menor en la cabeza, provocando su deceso instantáneo.
A pesar de la rápida movilización de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron tras la alerta al 911, ya nada se pudo hacer para reanimar al estudiante.
Fuentes oficiales indicaron que el cuerpo del pequeño quedó inerte, muy cerca de la estructura desplomada.
Elementos de la Policía Municipal tomaron control del área. Posteriormente arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes.
Se ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del colapso estructural.
El cuerpo del niño fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros para la realización de la necropsia de ley.
La comunidad escolar de San Miguel se encuentra de luto ante la lamentable pérdida.