Luto en primaria de San Pedro: Fallece niño de 6 años tras caerle estructura en su cabeza

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- Un niño de apenas seis años de edad se convirtió en la trágica víctima de un accidente al interior de la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc, ubicada en el ejido San Miguel, San Pedro, Coahuila, durante la mañana de este miércoles.

El suceso se reportó cerca de las 9:56 de la mañana, cuando un pilar metálico que formaría parte de una techumbre del plantel colapsó.

