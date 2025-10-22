Mujer se quita la vida frente a su bebé en Eagle Pass, con el arma de su marido

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer de 36 años fue encontrada muerta dentro de su automóvil en el área de Rosita Valley , una zona fronteriza con Piedras Negras, Coahuila , en un incidente que las autoridades investigan como un posible suicidio. La víctima presentaba una herida de bala, aparentemente autoinfligida con un arma de fuego calibre 9 mm propiedad de su esposo, quien trabaja como agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos .

El hallazgo se produjo luego de que el Departamento del Sheriff del Condado de Maverick recibiera un reporte sobre un posible tiroteo en la calle Winchester. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la mujer sin vida y, en el asiento trasero del vehículo, a su bebé asegurado en su asiento infantil. Tras ser trasladado a revisión médica, se confirmó que el menor se encontraba en buen estado.

Agentes policiales aseguraron la escena y comenzaron con la recopilación de evidencia, además de entrevistar a posibles testigos.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar especulaciones y permitir que las pesquisas sigan su curso.