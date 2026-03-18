Luz Elena Morales impulsa reforma para fortalecer derechos alimentarios de menores en Coahuila

Con el fin de contribuir a la garantía del acceso oportuno y efectivo a los derechos alimentarios de los niños, niñas y adolescentes en Coahuila, la diputada Luz Elena Morales Núñez presentó una iniciativa en el Congreso local para fortalecer la normativa estatal mediante reformas a diversas leyes. La propuesta plantea armonizar la legislación local con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con los lineamientos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objetivo de establecer mecanismos más eficaces que eviten la evasión de responsabilidades por parte de deudores.

Entre los cambios, se contempla reducir de 3 meses a 60 días el plazo para considerar a una persona como deudor alimentario moroso e incorporarla al registro estatal. Además, se busca fortalecer la coordinación entre registros estatales y nacionales para evitar que los responsables eludan sus obligaciones al cambiar de entidad o proporcionar información falsa. La iniciativa también propone que, en trámites ante notarios, como la compraventa de bienes, se solicite un certificado que acredite no estar inscrito como deudor. Este requisito se extendería a procesos de adopción y trámites de matrimonio, donde las autoridades deberán informar si existe algún adeudo. La diputada explicó que la reforma surge del contacto directo con la ciudadanía, principalmente mujeres que buscan orientación sobre cómo acceder a la pensión alimentaria para sus hijos, ante casos en los que los deudores cambian de empleo o dejan de cumplir durante meses sin enfrentar consecuencias.

Con ello se plantea que las autoridades puedan acceder y compartir información de manera más ágil, sin restringir derechos, pero incorporando elementos que permitan dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Indicó que la reforma también busca hacer más eficientes mecanismos ya existentes, como el padrón de deudores alimentarios, e incluir medidas que incentiven el cumplimiento. Añadió que, una vez que la persona se ponga al corriente, se prevé su eliminación inmediata del registro correspondiente. La iniciativa contempla modificaciones a la Ley para la Familia de Coahuila, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños, la Ley del Notariado y la Ley del Registro Civil, en materia de obligaciones alimentarias.

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