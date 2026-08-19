Luz Elena Morales prepara su regreso al Congreso de Coahuila y refuerza labor comunitaria

“Me incorporo al Congreso a partir del 1 de septiembre y, bueno, pues estaremos en la última semana de agosto viendo con mis compañeros lo que es la reunión plenaria, donde se definirán los temas que abordará ya el último periodo ordinario de esta legislatura”, señaló.

Luz Elena Morales, diputada electa de Coahuila, se prepara para retomar su escaño en el Congreso del Estado el próximo 1 de septiembre. La legisladora confirmó su reincorporación tras el proceso electoral y adelantó que en los últimos días del mes definirá junto a su bancada la agenda para el cierre de la legislatura.

Previo a su regreso a la actividad legislativa, Morales destacó los resultados de las recientes jornadas de recolección y apoyo comunitario impulsadas en su distrito, donde lograron reunir un volumen considerable de materiales para reciclaje a cambio de útiles escolares para las familias del sector.

“Sí, tuvimos la participación de muchas familias; alrededor de 700 kg de materiales para reciclarse, se obtuvieron casi 500 artículos de paquetes escolares que entregamos y, bueno, pues una aportación que hacemos con mucho cariño para la gente del distrito”, detalló la diputada.

Asimismo, resaltó la oferta de servicios permanentes en su casa de gestoría, la cual cuenta con atención médica, jurídica y psicológica mediante personal voluntario. Morales enfatizó el valor del acompañamiento emocional que brindan a los ciudadanos que acuden al espacio.

“Hay testimonios muy bonitos de personas, sobre todo que están atendiendo su salud emocional a través de los psicólogos, que pues ellos van de manera reiterada a sesiones y que, sin duda, creo que esa parte es lo que nos alimenta el corazón”, expresó.

La casa de gestión opera de lunes a viernes en horarios matutinos y vespertinos, sumando además especialidades médicas periódicas y farmacia a bajo costo. Morales invitó a la población a hacer uso de las instalaciones y agendar sus citas.

Por otra parte, la legisladora anunció que mantendrá el trabajo en territorio mediante actividades recreativas y deportivas para la juventud, invitando a la comunidad a sumarse a un próximo torneo relámpago en los espacios públicos recuperados del sector.

“El próximo viernes estaremos en El Volcán y aquí de la Gustavo Espinosa Mireles, haciendo un torneo relámpago, promoviendo justamente el deporte con los jóvenes y también aprovechando los lugares que nuestro alcalde está dejando muy padres”, concluyó.