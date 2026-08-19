De pandillas rivales a equipos: deporte ayuda a prevenir delitos en Saltillo

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    De pandillas rivales a equipos: deporte ayuda a prevenir delitos en Saltillo
    El deporte ha permitido acercar a jóvenes de pandillas rivales en distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz destacó que el deporte y la recuperación de espacios públicos han ayudado a reducir conflictos entre pandillas y fortalecer la convivencia

La recuperación de espacios públicos y el uso del deporte como herramienta de integración han contribuido a disminuir conflictos entre grupos juveniles y mejorar la convivencia en sectores de Saltillo donde anteriormente se registraban problemas de vandalismo, afirmó el alcalde Javier Díaz González.

Durante una visita a la colonia Puerto de la Virgen, al surponiente de la ciudad, el presidente municipal destacó que la rehabilitación de canchas deportivas y áreas comunitarias ha permitido transformar lugares que permanecían abandonados en puntos de encuentro para las familias y los jóvenes.

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Díaz González señaló que una de las estrategias que mejores resultados ha generado es la realización de torneos deportivos entre pandillas que anteriormente mantenían enfrentamientos. Explicó que jóvenes de grupos considerados rivales ahora participan juntos en partidos de fútbol, bajo reglas de respeto y convivencia.

El alcalde consideró que estas actividades han permitido reconstruir los vínculos comunitarios y generar nuevas formas de relación entre los jóvenes, al tiempo que se recuperan espacios que anteriormente podían ser utilizados para cometer actos de vandalismo.

A estas acciones se suma el trabajo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos elementos mantienen presencia en las colonias mediante un esquema de proximidad social, con el objetivo de fortalecer la confianza entre los habitantes y las autoridades.

PREPARAN NUEVOS PROYECTOS

En otro tema, Díaz González informó que durante su reciente reunión de trabajo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas se revisaron diversos proyectos estratégicos relacionados con transporte, servicios públicos y obras de gran impacto para Saltillo.

Adelantó que próximamente el Gobierno del Estado dará a conocer acciones que serán desarrolladas de manera coordinada con los municipios durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027.

El alcalde evitó revelar detalles de los proyectos antes de su presentación oficial, aunque aseguró que existe una agenda de trabajo encaminada a mantener el ritmo de acciones durante la segunda mitad del año y en el último periodo de su administración.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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