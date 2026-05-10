Madres buscadoras marchan en el Día de las Madres en la Ciudad de México

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    Madres buscadoras marchan en el Día de las Madres en la Ciudad de México
    Marchan Madres Buscadoras en el Día de las Madres en protesta a crisis de desapariciones forzadas Cuarto Oscuro

Colectivos de Madres Buscadoras exigen justicia y resultados por parte del gobierno federal

El 10 de mayo, durante el Día de las Madres, colectivos de madres buscadoras decidieron marchar para exigir justicia y responsabilidad de las autoridades en la problemática de las desapariciones forzadas.

Las madres buscadoras marcharon por las calles de la Ciudad de México. Iniciaron desde el Monumento a la Madre con dirección al monumento del Ángel de la Independencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/madres-buscadoras-estados-de-mexico-sin-estadisticas-de-ellas-CO20596253

Las asistentes llevaron lonas con fotografías de sus hijos desaparecidos, y gritaron las frases: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “hijo, escucha, tu madre está en la lucha” y “¿por qué lo buscamos?, porque los queremos”.

Una de las principales exigencias se dirige directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Los colectivos solicitan que en esta ‘XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia’ reciba a las familias de las víctimas de desaparición forzada y que las localizaciones ocurran en el margen de la Copa Mundial 2026.

VIOLENCIA AL MARGEN DEL DÍA DE LAS MADRES EN GUANAJUATO

En la víspera del Día de las Madres se reportaron las muertes de Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui Acosta, en Salamanca, Guanajuato.

Ambas eran participantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. El incidente se registró en la esquina de la calle Estado de México y Estado de Durango en la colonia 18 de Marzo.

Se detalló que madre e hija iban en una motoneta, cuando fueron interceptadas por un grupo de personas armadas. Tras varias detonaciones a corta distancia, las dos cayeron del vehículo. Paramédicos confirmaron sus muertes en el sitio.

Ambas buscaban a Miguel Ángel Jauregui Acosta, hijo y hermano respectivamente, quien desapareció el 8 de febrero del 2024 y fue localizado en una fosa en la comunidad de La Ordeña en marzo del 2025.

En redes sociales, el colectivo al cual pertenecían: Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, publicó en redes sociales el incidente y lamentó la muerte de sus compañeras buscadoras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/impulsan-ley-leyla-contra-menores-que-cometan-feminicidio-PO20596933

Se informó que en el Día de las Madres se hará una marcha pacífica desde la calle Ébano, frente al Estadio Olímpico de la Sección 24, hacia el Jardín Principal de Salamanca.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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