Madres buscadoras marchan en el Día de las Madres en la Ciudad de México

Las madres buscadoras marcharon por las calles de la Ciudad de México. Iniciaron desde el Monumento a la Madre con dirección al monumento del Ángel de la Independencia.

El 10 de mayo, durante el Día de las Madres , colectivos de madres buscadoras decidieron marchar para exigir justicia y responsabilidad de las autoridades en la problemática de las desapariciones forzadas.

Las asistentes llevaron lonas con fotografías de sus hijos desaparecidos, y gritaron las frases: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “hijo, escucha, tu madre está en la lucha” y “¿por qué lo buscamos?, porque los queremos”.

Una de las principales exigencias se dirige directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Los colectivos solicitan que en esta ‘XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia’ reciba a las familias de las víctimas de desaparición forzada y que las localizaciones ocurran en el margen de la Copa Mundial 2026.

VIOLENCIA AL MARGEN DEL DÍA DE LAS MADRES EN GUANAJUATO

En la víspera del Día de las Madres se reportaron las muertes de Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui Acosta, en Salamanca, Guanajuato.

Ambas eran participantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. El incidente se registró en la esquina de la calle Estado de México y Estado de Durango en la colonia 18 de Marzo.

Se detalló que madre e hija iban en una motoneta, cuando fueron interceptadas por un grupo de personas armadas. Tras varias detonaciones a corta distancia, las dos cayeron del vehículo. Paramédicos confirmaron sus muertes en el sitio.

Ambas buscaban a Miguel Ángel Jauregui Acosta, hijo y hermano respectivamente, quien desapareció el 8 de febrero del 2024 y fue localizado en una fosa en la comunidad de La Ordeña en marzo del 2025.

En redes sociales, el colectivo al cual pertenecían: Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, publicó en redes sociales el incidente y lamentó la muerte de sus compañeras buscadoras.