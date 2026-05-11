CIDH advierte que crimen organizado recluta a menores como halcones y sicarios

La comisión documentó testimonios de colectivos y sobrevivientes que relataron cómo adolescentes de apenas 13 y 14 años son captados, secuestrados o enganchados por grupos criminales en estados como Jalisco, Estado de México, Sonora y Tamaulipas, para ser convertidos en combatientes, halcones, mensajeros o sicarios.

México registra 18 mil 192 menores de entre 0 y 17 años desaparecidos (9 mil 342 niñas y adolescentes mujeres y 8 mil 817 niños y adolescentes hombres) en medio del reclutamiento forzado para integrarlos a estructuras criminales, advierte el informe Situación de Derechos Humanos en México, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Todo ocurre en un país que acumula ya 128 mil 713 personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado.

El informe sostiene que la niñez y la adolescencia se han convertido en uno de los sectores más vulnerables frente al crimen organizado, particularmente en regiones donde las organizaciones criminales ejercen control territorial y aprovechan la pobreza, la violencia familiar, la falta de oportunidades y la ausencia institucional para reclutar a menores.

La CIDH identifica focos críticos en municipios del Estado de México, como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli; así como en zonas de Guanajuato, Jalisco y Sonora. También alerta sobre el Corredor del Pacífico, integrado por Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, donde las desapariciones tienen alta incidencia por la operación del crimen organizado.

Además, recabó testimonios de colectivos de búsqueda en Sonora que denunciaron casos de adolescentes reclutados a cambio de dinero o armas.

“En algunos casos las víctimas regresarían con vida. En otros casos, los adolescentes se unirían permanentemente a los grupos criminales o perderían la vida en enfrentamientos armados”, señala el documento.

Uno de los testimonios más duros es el de Alfredo, un adolescente de 17 años de edad que fue secuestrado en Toluca junto con otros jóvenes para ser llevado a un campo de entrenamiento criminal en Tierra Caliente, Guerrero.

”Había decenas de jóvenes privados de su libertad, obligados a entrenarse para formar parte del grupo armado del crimen organizado”, relató ante la CIDH.

”Había grupos de 20, 30, 15 o 10 personas de entre 14 y 20 años, a merced de sus captores”.

Alfredo logró escapar durante un enfrentamiento entre el grupo criminal y el Ejército Mexicano. Actualmente, cursa el último año de preparatoria; pidió protección para él y su familia, además de ayuda para rescatar a sus amigos desaparecidos.

La CIDH también recibió testimonios de menores sobrevivientes que aseguraron haber sido utilizados para preparar droga, trasladar mensajes o participar en enfrentamientos armados.

Aunque algunos reclutamientos ocurren mediante secuestros, la CIDH advierte que otros aparentan ser “voluntarios”, pero están atravesados por pobreza, exclusión social y violencia intrafamiliar.

La comisión recordó, además, el caso de Juanito Pistolas, un adolescente reclutado desde los 13 años para labores de sicariato en Tamaulipas y que murió en un enfrentamiento con autoridades en Nuevo Laredo en 2019.

El informe advierte también que en México desaparecen más niñas que niños.

De acuerdo con el RNPDNO, el grupo más afectado es el de adolescentes de entre 12 y 16 años, donde las desapariciones de mujeres alcanzan 5 mil 454 casos frente a 4 mil 266 hombres desaparecidos.

La mayor concentración de niñas desaparecidas se ubica en el Estado de México, con 2 mil 594 casos; seguida por Ciudad de México, con 882, y Tamaulipas, con 690.

La CIDH señala que muchas desapariciones de adolescentes mujeres están vinculadas con redes de trata y explotación sexual mediante grooming en redes sociales, videojuegos y aplicaciones móviles.

“Mi hija tenía 20 años y pienso que se la llevaron para tratar y la sacaron del país (...) Esto lo dijimos al Ministerio Público, pero nunca nos hizo caso”, declaró Adela Alvarado, madre de Mónica Alejandrina, desaparecida desde 2004.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que la familia sufrió amenazas y el extravío de 19 tomos completos de la carpeta de investigación.

El informe también recoge el caso de Fátima Aldrighetti, una niña de siete años cuya búsqueda no fue activada de inmediato por las autoridades.

Cuando fue localizada, estaba muerta y presentaba señales de tortura.

La CIDH confirmó que Jalisco, Estado de México y Tamaulipas concentran el mayor número de personas desaparecidas del país, con 15 mil 330, 14 mil 48 y 13 mil 471 casos, respectivamente.

Datos: 18 mil 192 menores de entre 0 y 17 años están desaparecidos en México.