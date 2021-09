Maestro con COVID-19 atendió a cinco grupos en Frontera Coahuila

FRONTERA, COAH.- Un profesor de la Secundaria General No. 1 Héroe de Nacozari de Frontera, dio a positivo a COVID-19; los últimos días estuvo en clase con cinco grupos conformados por aproximadamente 14 alumnos cada uno.

Fue ayer cuando la dirección del plantel informó del contagio a la Subdirección de Servicios Educativos de la Región Centro y a la Cuarta Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud.

Al momento, las autoridades competentes realizan un monitoreo con los alumnos que estuvieron en el aula con el docente, llaman directamente a cada padre de familia para que informe si su hijo o hija tiene algún síntoma de este padecimiento para dar seguimiento inmediato.

Félix Alejandro Rodríguez detalló que hasta este momento no se han detectado casos positivos de COVID-19 en alumnos.

“Aunque ya pasó la etapa de incubación como dice el sector salud, no tenemos hasta el momento ningún niño con contagio”, comentó.

Se esperan las recomendaciones del Sector Salud para informar si se suspenden las clases o continúan operando, con los protocolos sanitarios.

“Les voy a poner un ejemplo claro, si el sector salud nos dice que en el Ejido las Higueras tenemos 15 casos positivos, son 80 de la población, sugerimos no empezar clases, como Secretaría de Educación no pretendemos empezar si no están las condiciones necesarias para trabajar” dijo Rodríguez Ramos.