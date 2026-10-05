Maestros de Torreón marchan y exigen escuelas seguras, tras ataque en secundaria

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    Maestros de Torreón marchan y exigen escuelas seguras, tras ataque en secundaria
    Los maestros se reunieron alrededor de las 7:30 de la noche en la Alameda Zaragoza para iniciar la marcha. FRANCISCO RODRÍGUEZ

La movilización ocurrió después del ataque a la Secundaria General 13 del ejido La Unión, registrado el pasado jueves

TORREÓN, COAH.- Un grupo de maestras y maestros salieron a marchar para reclamar por seguridad en las escuelas, luego del caso ocurrido el pasado jueves en donde dos exalumnos atacaran la secundaria General 13 del ejido La Unión y mataran a la subdirectora.

Cerca de las 7:30 de la noche, un grupo de cerca de 60 docentes se reunieron en la Alameda Zaragoza y salieron a marchar rumbo a la Plaza Mayor de Torreón.

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En su recorrido, lanzaron consignas como: “Maestro consciente por la paz y por su gente”, “Gobierno escucha mi clamor”, “Escuelas seguras para todos es mejor”, “Aulas con paz, por la seguridad” y “Escuelas seguras, cueste lo que cueste”.

$!Los docentes recorrieron las calles de Torreón hasta llegar a la Plaza Mayor.
Los docentes recorrieron las calles de Torreón hasta llegar a la Plaza Mayor. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Salvador Martínez de León, profesor con 49 años de experiencia, comentó que están conscientes de la situación que prevalece y por ello quisieron expresar su sentir a la opinión pública.

“Requerimos de mayor seguridad en las escuelas. De apoyos, que existan psicólogos en las escuelas y que se voltee a ver que hacen falta también trabajadoras sociales”, comentó.

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El maestro aseguró que en la actualidad la docencia sí representa una profesión de riesgo porque ya no existe el respeto que había antes.

“No se le deja trabajar. Vemos tristemente que la sociedad tampoco tiene la visión de respeto”, añadió.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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