“Tratamos de prevenir todo lo que se puede, y cuando sucede algo, hay una reacción determinante y fulminante”: Manolo Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    “Tratamos de prevenir todo lo que se puede, y cuando sucede algo, hay una reacción determinante y fulminante”: Manolo Jiménez
    Poder Judicial y Fiscalía avanzan en investigación por violencia en secundaria de Torreón. ESPECIAL

Ambos acusados quedaron en prisión preventiva después de la primera audiencia ante el juez correspondiente

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó sobre los avances en el proceso penal contra los dos imputados por los hechos violentos registrados en un plantel escolar de Torreón.

Las autoridades confirmaron la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva para ambos acusados, luego de que se celebrara la primera audiencia ante el juez correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/fortaleceran-el-dialogo-y-la-prevencion-en-escuelas-de-torreon-con-platicas-especializadas-BK23929190

“Tratamos de prevenir todo lo que se puede. Y cuando sucede algo, hemos dicho que hay una reacción determinante y fulminante por parte de las instituciones”, sostuvo el mandatario estatal.

Jiménez Salinas detalló que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial trabajan en la integración de una carpeta de investigación sólida para sustentar las acusaciones contra los presuntos responsables.

“El Poder Judicial, junto con la Fiscalía, van a robustecer la carpeta de investigación. Hay muchas pruebas, pero van a armar muy bien esta carpeta para que en los próximos meses se pueda llevar el juicio final”, afirmó.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas por las autoridades judiciales, las penas que podrían enfrentar los procesados serían severas, una vez concluidas las distintas etapas del proceso.

“Señalan que posiblemente puedan llegar a alcanzar hasta 60 años de prisión”, puntualizó el Ejecutivo estatal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/incertidumbre-por-reforma-judicial-impacta-inversiones-y-eleva-costos-empresariales-coparmex-KL23930648

De manera complementaria, el Gobierno de Coahuila desplegó brigadas multidisciplinarias para brindar atención psicológica y social a la comunidad educativa afectada en el ejido La Unión.

“Estamos acompañando a la comunidad estudiantil, a la comunidad de maestros, a la comunidad de padres de familia y le estamos dando seguimiento a quienes siguen en el hospital”, concluyó el gobernador.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Seguridad

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Es lo que son

Es lo que son
true

‘Vamos por todas las mujeres’. Otro feminicidio en Torreón (Top 10 en violencia contra las mujeres a nivel nacional)
true

POLITICÓN: ‘Oferta de saliva’ de CIESA por AHMSA colapsa este viernes
El lugar ha sido testigos de varios accidentes mortales

Muere conductor al estrellarse contra puente en Ramos Arizpe; pasajera resulta lesionada
Diego Alvarado de León, conocido como Arqui Juve, compartió una reflexión tras los hechos violentos ocurridos en Torreón.

¿Realmente conoces a tus hijos? Arqui Juve cuestiona a los padres de familia ante ataques de Torreón

Álex Padilla apunta a defender el arco de México ante Chile en el cierre de la Fecha FIFA y en busca del primer triunfo de Rafael Márquez como técnico del Tri

Álex Padilla será el elegido ante Chile; Rafa Márquez exige contundencia al Tricolor
La preocupación mundial por el caso ruso surge a raíz de la teoría de que la COVID-19 se filtró desde el Instituto de Virología de Wuhan.

EU pide a Rusia que aborde ‘rápida y abiertamente’ la muerte de una trabajadora sanitaria que combatió la peste
Según la publicación, Omán le había prohibido volar anteriormente debido a las sospechas de que se había radicalizado.

Advierten que la nueva y aterradora táctica terrorista de Irán podría estar convirtiendo a los pilotos de aerolíneas en atacantes al estilo del 11-S