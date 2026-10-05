“Tratamos de prevenir todo lo que se puede, y cuando sucede algo, hay una reacción determinante y fulminante”: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó sobre los avances en el proceso penal contra los dos imputados por los hechos violentos registrados en un plantel escolar de Torreón. Las autoridades confirmaron la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva para ambos acusados, luego de que se celebrara la primera audiencia ante el juez correspondiente.

“Tratamos de prevenir todo lo que se puede. Y cuando sucede algo, hemos dicho que hay una reacción determinante y fulminante por parte de las instituciones”, sostuvo el mandatario estatal. Jiménez Salinas detalló que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial trabajan en la integración de una carpeta de investigación sólida para sustentar las acusaciones contra los presuntos responsables.

“El Poder Judicial, junto con la Fiscalía, van a robustecer la carpeta de investigación. Hay muchas pruebas, pero van a armar muy bien esta carpeta para que en los próximos meses se pueda llevar el juicio final”, afirmó.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas por las autoridades judiciales, las penas que podrían enfrentar los procesados serían severas, una vez concluidas las distintas etapas del proceso. “Señalan que posiblemente puedan llegar a alcanzar hasta 60 años de prisión”, puntualizó el Ejecutivo estatal.

De manera complementaria, el Gobierno de Coahuila desplegó brigadas multidisciplinarias para brindar atención psicológica y social a la comunidad educativa afectada en el ejido La Unión. “Estamos acompañando a la comunidad estudiantil, a la comunidad de maestros, a la comunidad de padres de familia y le estamos dando seguimiento a quienes siguen en el hospital”, concluyó el gobernador.

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