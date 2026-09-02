Manolo Jiménez anuncia a La Firma para celebrar el Grito de Independencia en Saltillo

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    Manolo Jiménez anuncia a La Firma para celebrar el Grito de Independencia en Saltillo
    Fiesta. La agrupación regia será quien encabece artísticamente la celebración del Grito de Independencia. FOTO: YOUTUBE@LAFIRMA

La Firma amenizará la celebración del 15 de septiembre en Saltillo, mientras Los Dos Carnales se presentarán en Ramos Arizpe

Las celebraciones por el Grito de Independencia ya tienen música confirmada en Saltillo, donde una reconocida agrupación de regional mexicano encabezará los festejos del próximo 15 de septiembre.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció que La Firma será la encargada de poner el ambiente en la Plaza de Armas de Saltillo durante la noche mexicana.

El mandatario estatal invitó a las familias a reunirse desde las 18:00 horas para disfrutar de las actividades preparadas, previo al tradicional Grito de Independencia.

La celebración tendrá como escenario uno de los principales puntos del Centro Histórico de la capital coahuilense y culminará con la presentación musical de La Firma.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/anuncia-tomas-gutierrez-a-los-dos-carnales-para-el-grito-de-independencia-en-ramos-arizpe-DH23175134

Jiménez Salinas también recordó que los festejos continuarán el 16 de septiembre con el tradicional Desfile Cívico Militar, como parte de las actividades conmemorativas por la Independencia de México.

LOS DOS CARNALES EN RAMOS ARIZPE

En Ramos Arizpe, la celebración también contará con música en vivo. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino confirmó en días pasados la presentación de Los Dos Carnales durante la noche del Grito.

El edil destacó que será la primera ocasión en que el popular grupo se presente en la ciudad dentro de un evento público y gratuito, por lo que se espera una importante asistencia de familias.

Gutiérrez Merino señaló que, debido a la concentración de personas que generan este tipo de celebraciones, el municipio prepara con anticipación los operativos de seguridad y revisa los protocolos necesarios para garantizar condiciones adecuadas durante el evento.

De esta manera, Saltillo y Ramos Arizpe se preparan para recibir a las familias durante una de las noches más importantes del calendario mexicano, con celebraciones gratuitas, música en vivo y los tradicionales festejos patrios.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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