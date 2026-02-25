Manolo Jiménez arranca Congreso ‘300 Pa’delante’ para fortalecer liderazgo juvenil en Coahuila

ARTEAGA, COAH.- El gobernador de Manolo Jiménez Salinas, junto a Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, inauguró el Congreso “300 Pa’delante”, un programa de liderazgo juvenil que reunirá a estudiantes destacados en las distintas regiones del estado.

Durante el arranque, realizado con la participación de cientos de jóvenes de la Región Sureste, el mandatario estatal destacó que este congreso es un espacio diseñado para fortalecer el liderazgo y preparar a las y los participantes para su vida profesional.

“Arrancamos 300 Pa’delante, el mejor Programa de Liderazgo Juvenil en el Estado. Aquí anunciamos también programas de becas estudiantiles, superbecas universitarias y créditos para emprendedores. Pronto estaremos en todas las regiones de Coahuila”, expresó.

El objetivo central es potencializar las capacidades de la juventud coahuilense en liderazgo, emprendimiento, cultura, deporte, innovación y salud mental. Durante febrero y marzo se desarrollarán ocho congresos en diferentes regiones, con la participación de 2 mil 400 universitarios de entre 18 y 24 años.

En su mensaje inaugural, Jiménez Salinas convocó a las y los jóvenes a asumir con pasión y responsabilidad su presente y su futuro, y a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. “Ejercer un liderazgo conlleva sacrificios y adversidades”, subrayó, al reiterar que apoyar a la juventud es invertir en el presente y futuro del estado.

SUPERBECAS INTERNACIONALES

El gobernador afirmó que la grandeza de Coahuila radica en sus jóvenes, y anunció que dentro de los proyectos estratégicos de su administración se impulsan superbecas internacionales, estímulos económicos y créditos con tasas preferenciales para jóvenes emprendedores.

“Trabajar por la calidad de vida de las familias es lo más importante. Coahuila es de los mejores estados para vivir, y la clave es que trabajamos en equipo entre todas y todos”, sostuvo.