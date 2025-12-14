SEDU mantendrá canal de apoyo psicológico para docentes en Coahuila

La Secretaría de Educación de Coahuila cuenta con un esquema permanente de acompañamiento psicológico dirigido a docentes y personal educativo, de acuerdo con su titular, Emanuel Garza Fishburn.

Este mecanismo, aseguró, no surgió a partir de situaciones específicas, sino de un diagnóstico general sobre la salud emocional, mental y social de las comunidades escolares.

Explicó, el sistema contempla distintos canales de atención para quienes consideren necesario recibir apoyo. “Tenemos varios mecanismos para brindar acompañamiento cuando algún maestro, maestra o personal de la Secretaría siente la necesidad de apoyo socioemocional”, comentó y aclaró que se trata de una estrategia con enfoque preventivo.

ACOMPAÑAMIENTO A MAESTROS

Detalló que una de las vías es la estrategia Somos Más, desarrollada en coordinación con la oficina Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud. A través de ella, dijo, se identifican señales de alerta dentro de las comunidades educativas y se canaliza a quienes requieren atención.

A este esquema se suma el área de apoyo socioemocional docente, desde donde también se puede recurrir a especialistas cuando así se considera necesario.

Garza Fishburn aseguró que este acompañamiento no es temporal, sino de un servicio continuo. Comentó que recientemente se difundió un código QR en toda la estructura educativa del estado, el cual permite a las y los docentes acceder de manera directa al sistema y programar una cita para recibir acompañamiento psicológico. “Es un servicio permanente y ya está disponible en todas las escuelas”, señaló.

Sobre el funcionamiento del esquema, explicó que el primer contacto consiste en un proceso de escucha y acompañamiento inicial. A partir de esa primera valoración, se determina si es pertinente realizar una derivación a instancias especializadas.

El secretario reiteró que, desde su perspectiva, la implementación de este canal responde a una evaluación sistémica del bienestar socioemocional de las comunidades educativas. Insistió en que no está ligado a hechos aislados.

“Consideramos oportuno establecer un canal permanente de apoyo, acompañamiento y comunicación para nuestros docentes”, afirmó.