Morena en Coahuila acusa listas viciadas en plurinominales y respalda reforma electoral

El dirigente estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, expresó su respaldo a la reforma electoral presentada este miércoles por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y adelantó que aún falta conocer las repercusiones que podría tener en el código electoral local, tras los nuevos lineamientos para la asignación de diputados plurinominales federales.

Luego de que la presidenta presentó los 10 ejes de la iniciativa del Ejecutivo, Del Bosque afirmó que el documento es resultado de audiencias con ciudadanía, especialistas, legisladores y autoridades electorales, incluido el Instituto Nacional Electoral.

“Reformas así de importantes se tienen que hacer escuchando a los expertos, escuchando a la gente. Lo contrastamos aquí en Coahuila, donde hubo una reforma electoral que prácticamente se presentó en un día y a los siete días ya se había aprobado sin preguntarle a nadie”, criticó.

Rechazó que se trate de un intento por controlar el Congreso o debilitar a las minorías y aseguró que la intención es “replantear el sistema democrático para dotar a la ciudadanía de mayores herramientas de participación”.

Sobre la representación proporcional, que ahora contemplará la asignación de 200 diputados en la Cámara, de los cuales 97 serían elegidos por segunda votación más amplia, dijo que desde Morena esta ha sido una demanda permanente, pues hasta la fecha las diputaciones plurinominales han sido decididas a través de mecanismos internos poco democráticos, incluidos algunos personajes del propio partido.

Como ejemplo, mencionó a figuras del PRI como Alejandro “Alito” Moreno, Rubén Moreira y Carolina Viggiano, pero también a otros perfiles como Sergio Mayer, cuya permanencia ha sido debatida en Morena nacional.

“Claramente ellos no representan el sentir de la población. Rubén Moreira ni siquiera sabemos si vive en Coahuila o cuándo fue la última vez que vino. Ni siquiera saben el sentir de sus bases políticas, pues no vienen de procesos democráticos”, afirmó.

Señaló que tanto a nivel nacional como local Morena también exploró un segundo método para la asignación de diputaciones plurinominales, como fue el de la tómbola; sin embargo, la reforma ahora define reglas claras que aún serán analizadas por la Cámara y posteriormente se determinará su homologación en los estados.

Respecto al proceso local en curso, descartó que la reforma federal tenga impacto inmediato en la entidad, al señalar que los plazos legales ya concluyeron.

En el plano técnico, el dirigente se mostró abierto a revisar temas como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el financiamiento público. Señaló que “en muchas elecciones, el PREP fue el que más dudas e incertidumbre creaba” y, aunque dijo desconocer la motivación específica para su eventual eliminación, subrayó que la idea es contar con procesos más efectivos, menos costosos, con menor duplicidad y menor incertidumbre.