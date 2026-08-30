Regreso a clases en Saltillo: reforzarán vigilancia y tráfico en escuelas

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    Regreso a clases en Saltillo: reforzarán vigilancia y tráfico en escuelas
    Miguel Ángel Garza Félix llamó a las familias saltillenses a extremar precauciones durante los traslados escolares. CORTESÍA

Policías y elementos de Tránsito reforzarán la vigilancia en planteles y principales vialidades para garantizar un regreso a clases seguro y agilizar el tráfico

Con el objetivo de garantizar un regreso a clases seguro y mantener bajo control el flujo vehicular, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo pondrá en marcha este lunes un operativo especial con la participación de todo su estado de fuerza.

El despliegue, instruido por el alcalde Javier Díaz González, contempla la participación de elementos de las diferentes corporaciones policiales, así como de agrupamientos especializados que serán destinados principalmente a los planteles educativos con mayor concentración de estudiantes y familias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-continua-reforzando-el-mantenimiento-de-vialidades-con-mas-iluminacion-limpieza-y-seguridad-DF23155413

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que además de la presencia policial en las escuelas consideradas de alta demanda, se realizarán recorridos de vigilancia en las zonas aledañas a los centros educativos.

La estrategia también contempla la participación de elementos de Tránsito, quienes serán ubicados en los principales cruceros y vialidades para apoyar en la circulación, prevenir congestionamientos y facilitar el ingreso y salida de estudiantes.

Ante el incremento esperado en el número de vehículos durante las primeras horas del día, las autoridades exhortaron a madres y padres de familia a anticipar sus traslados y tomar previsiones para evitar conducir con prisa.

Garza Félix recomendó salir con suficiente tiempo de casa, respetar las normas de tránsito y conducir con cortesía. También recordó la importancia de utilizar el cinturón de seguridad y verificar que todos los pasajeros lo porten.

$!Elementos de Seguridad y Tránsito reforzarán la vigilancia en las inmediaciones de escuelas de Saltillo.
Elementos de Seguridad y Tránsito reforzarán la vigilancia en las inmediaciones de escuelas de Saltillo. CORTESÍA

En el caso de los menores, pidió extremar precauciones durante los trayectos y evitar que viajen en los asientos delanteros, además de mantenerlos siempre bajo condiciones adecuadas de seguridad.

El funcionario hizo especial énfasis en respetar los límites de velocidad, particularmente en las inmediaciones de las escuelas, donde durante el regreso a clases aumenta considerablemente el movimiento de peatones, vehículos y transporte escolar.

Los elementos desplegados en las vialidades estarán disponibles para atender dudas, orientar a los conductores y brindar apoyo a la población que lo requiera.

La Comisaría recordó que la ciudadanía puede solicitar asistencia a través del teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, así como mediante el ChatBot de WhatsApp, disponible en el número 844-893-09-09.

También se mantienen activos los grupos ciudadanos de WhatsApp como una herramienta adicional de comunicación entre la población y las autoridades.

Con este operativo, la Policía Municipal busca acompañar el regreso a las aulas mediante una estrategia que combine vigilancia, prevención y apoyo vial, especialmente durante los horarios de mayor movilidad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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