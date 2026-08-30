Regreso a clases en Saltillo: reforzarán vigilancia y tráfico en escuelas

Con el objetivo de garantizar un regreso a clases seguro y mantener bajo control el flujo vehicular, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo pondrá en marcha este lunes un operativo especial con la participación de todo su estado de fuerza. El despliegue, instruido por el alcalde Javier Díaz González, contempla la participación de elementos de las diferentes corporaciones policiales, así como de agrupamientos especializados que serán destinados principalmente a los planteles educativos con mayor concentración de estudiantes y familias.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que además de la presencia policial en las escuelas consideradas de alta demanda, se realizarán recorridos de vigilancia en las zonas aledañas a los centros educativos. La estrategia también contempla la participación de elementos de Tránsito, quienes serán ubicados en los principales cruceros y vialidades para apoyar en la circulación, prevenir congestionamientos y facilitar el ingreso y salida de estudiantes. Ante el incremento esperado en el número de vehículos durante las primeras horas del día, las autoridades exhortaron a madres y padres de familia a anticipar sus traslados y tomar previsiones para evitar conducir con prisa. Garza Félix recomendó salir con suficiente tiempo de casa, respetar las normas de tránsito y conducir con cortesía. También recordó la importancia de utilizar el cinturón de seguridad y verificar que todos los pasajeros lo porten.

En el caso de los menores, pidió extremar precauciones durante los trayectos y evitar que viajen en los asientos delanteros, además de mantenerlos siempre bajo condiciones adecuadas de seguridad. El funcionario hizo especial énfasis en respetar los límites de velocidad, particularmente en las inmediaciones de las escuelas, donde durante el regreso a clases aumenta considerablemente el movimiento de peatones, vehículos y transporte escolar. Los elementos desplegados en las vialidades estarán disponibles para atender dudas, orientar a los conductores y brindar apoyo a la población que lo requiera. La Comisaría recordó que la ciudadanía puede solicitar asistencia a través del teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, así como mediante el ChatBot de WhatsApp, disponible en el número 844-893-09-09. También se mantienen activos los grupos ciudadanos de WhatsApp como una herramienta adicional de comunicación entre la población y las autoridades. Con este operativo, la Policía Municipal busca acompañar el regreso a las aulas mediante una estrategia que combine vigilancia, prevención y apoyo vial, especialmente durante los horarios de mayor movilidad.