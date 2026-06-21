Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, se mantiene entre los mandatarios mejores evaluados del País

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    Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, se mantiene entre los mandatarios mejores evaluados del País
    Encuestas apuntan más de 60 puntos porcentuales de aprobación para Jiménez Salinas. CORTESÍA

Diversas encuestadoras nacionales coinciden en ubicar al mandatario coahuilense en los primeros lugares de evaluación

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, continúa posicionándose entre los mandatarios estatales con mayor aprobación ciudadana en México, de acuerdo con los resultados publicados por diversas casas encuestadoras nacionales durante 2026, mediciones que reflejan el nivel de respaldo de la población hacia su administración.

Además de los estudios de opinión pública, este apoyo ciudadano también se vio reflejado recientemente en las urnas. Durante la elección de diputados locales celebrada en la entidad, se registró una participación cercana al 51 por ciento del electorado, considerada una de las más altas en procesos legislativos locales de los últimos años.

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En dicha jornada electoral, la Alianza Ciudadana por la Seguridad obtuvo el triunfo en los 16 distritos de mayoría relativa, al alcanzar alrededor de 700 mil votos, frente a los 300 mil obtenidos por la fuerza política ubicada en segundo lugar, lo que representó una diferencia cercana a los 400 mil sufragios. Estos resultados han sido interpretados por diversos actores políticos como una muestra de respaldo ciudadano al rumbo que mantiene Coahuila.

De acuerdo con el ranking publicado por Polls.mx, Manolo Jiménez registra una aprobación del 63.3 por ciento, cifra que lo coloca en el primer lugar nacional entre los gobernadores mejor evaluados del país.

Además, el Ranking de Desempeño de Gobernadores de México elaborado por Campaigns & Elections Research, correspondiente al mes de junio de 2026, ubicó al mandatario coahuilense en la tercera posición nacional con una aprobación del 67 por ciento, avanzando un lugar respecto a la medición anterior y consolidándose dentro del grupo de mandatarios con mejores niveles de aceptación.

Asimismo, la plataforma México Elige colocó al gobernador de Coahuila en el segundo lugar nacional de aprobación ciudadana con un 64 por ciento de respaldo. En tanto, la encuestadora Demoscopia Digital también lo ubicó en la segunda posición nacional dentro de su ranking de gobernadores.

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A estos resultados se suma la evaluación realizada por Statistical Research Corporation (SRC), que situó a Manolo Jiménez en el primer lugar nacional de aprobación. De igual manera, Consulta Mitofsky lo ha mantenido de manera constante entre los gobernadores mejor calificados del país, mientras que Rubrum lo ha colocado en distintas mediciones dentro del grupo de mandatarios con mejor desempeño y cercanía con la ciudadanía.

Los resultados reflejan el respaldo ciudadano a una administración que ha enfocado sus esfuerzos en mantener a Coahuila como una de las entidades más seguras, competitivas y con mayor generación de empleo en México. Además, durante su gestión se han impulsado proyectos de infraestructura, programas sociales y estrategias de desarrollo económico en las cinco regiones del estado.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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